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2 de octubre 2026 - 12:36

"Messi y los gigantes": Disney+ presentó el primer adelanto de la serie animada producida por el astro argentino

La nueva serie es producida ejecutivamente por Lionel Messi. Llegará al streaming en 2027.

Messi y los gigantes estrenará globalmente en Disney+ en 2027.

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