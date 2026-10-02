"Messi y los gigantes": Disney+ presentó el primer adelanto de la serie animada producida por el astro argentino + Agregar ámbito en









La nueva serie es producida ejecutivamente por Lionel Messi. Llegará al streaming en 2027.

Messi y los gigantes estrenará globalmente en Disney+ en 2027.

Hoy, durante San Diego Comic-Con Málaga, en España, Disney+ presentó el primer adelanto de la nueva serie animada Messi y los gigantes. La esperada serie es producida ejecutivamente por Lionel Messi.

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Los productores ejecutivos Lacey Stanton y Bryan Korn (Sony Pictures Television), el director Dan Creteur (Atlantis Studios) y Sergi Reitg (Sony Music Vision) revelaron nuevos detalles sobre la épica mitología original de la serie, sus audaces personajes y su extraordinaria música.

El adelanto oficial presenta la nueva canción original de la serie, “Vamos, Vamos, Vamos”, interpretada por el argentino Luck Ra. El actor argentino Milo Burgess-Webb será quien le ponga voz al personaje de Leo en la serie.

De qué trata Messi y los gigantes Messi y los gigantes es una serie animada infantil de fantasía deportiva que sigue a Leo, un niño de 12 años que queda atrapado en una realidad alternativa gobernada por gigantes. Para regresar a casa, deberá competir en batallas de alto riesgo, similares al fútbol, utilizando poderosas “esferas”, derrotar a gigantes legendarios y restaurar los reinos fracturados de Iko. A diferencia de los demás, Leo no puede utilizar los poderes de este mundo para potenciar su juego, por lo que deberá confiar en sus verdaderas fortalezas: su habilidad, el trabajo en equipo y la determinación. Así, la historia se convierte en una aventura protagonizada por un héroe que lucha contra las adversidades y que destaca el valor, la perseverancia y la importancia de creer en uno mismo.

Messi y los gigantes cuenta con la producción ejecutiva de Kurt Mueller, Bryan Korn, Lacey Stanton y Guy Toubes por parte de Sony Pictures Television; Afo Verde por Sony Music Latin Iberia; y Tom Mackay y Sergi Reitg por Sony Music Vision. Lionel Messi Cuccittini y Jorge Messi Pérez (in memoriam) se desempeñan como productores ejecutivos. La animación de la serie está a cargo de Atlantis Animation.

Messi y los gigantes estrenará globalmente en Disney+ en 2027.