"Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable" regresa a Buenos Aires: cómo y dónde comprar las entradas para el show

Diego Topa y Laurita Fernández regresan como los protagonistas del show junto a algunos de los personajes más queridos de Disney.

El gran espectáculo de las fiestas Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable vuelve a Buenos Aires el 22 de diciembre con dos funciones en Movistar Arena , a las 15:00hs y a las 20:00hs.

Diego Topa y Laurita Fernández regresan como los protagonistas del show junto a algunos de los personajes más queridos de Disney, entre ellos Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald, Daisy, Goofy, Pluto, Anna y Elsa de FROZEN, Rapunzel y Flynn de ENREDADOS, y por primera vez en este show, Woody y Buzz Lightyear de TOY STORY.

Las entradas podrán adquirirse en preventa exclusiva para clientes Mastercard Banco Nación el 1 de octubre a las 13:00hs con hasta 9 cuotas sin interés pagando con QR desde BNA+ MODO, a través de www.movistararena.com.ar.

La venta general comenzará el 2 de octubre a las 13:00hs en www.movistararena.com.ar, con todos los medios de pago disponibles y hasta 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Mastercard Banco Nación pagando exclusivamente con QR desde BNA+ MODO. Los menores de dos años no abonan entrada.

Para aquellas personas que necesiten reducir estímulos sensoriales habrá disponible un área de regulación sensorial. El show contará con la posibilidad de acceder a un kit sensorial para utilizar durante el evento con auriculares reductores de sonido, anteojos de filtro verde UVI y tarjetas de emociones con pictogramas. También se dispondrá de un cupo limitado de lugares para personas con movilidad reducida (con CUD). Los detalles para solicitar estas entradas se informarán en la ticketera del Movistar Arena.

Precios y ubicaciones para Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable

Campo A-D/F-J $130000 +SC

Campo K-N $80000 + SC

Platea Baja 1 $110000 + SC

Platea Baja 2 $90000 + SC

Platea Alta 1 $65000 + SC

Platea Alta 2 $50000 + SC

Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable cuenta con más de 30 artistas en escena entre bailarines y cantantes, además de músicos en vivo, y un gran despliegue visual y musical con un emocionante final que acompañará el mágico encendido del árbol de Navidad.

El show presenta canciones icónicas de grandes éxitos como FROZEN: UNA AVENTURA CONGELADA, MOANA: UN MAR DE AVENTURAS, EL REY LEÓN, ENCANTO, y por primera vez, TOY STORY, entre otros.

“Desde el primer momento, este espectáculo ocupó un lugar muy especial en mi corazón, por eso me hace muy feliz volver a encontrarme con el público para vivir juntos una nueva Navidad Inolvidable. La conexión que se genera con las familias en cada función es increíble, y poder compartirla dentro de un proyecto de Disney lo hace aún más especial. Vuelve una celebración hermosa, llena de música, alegría y toda la magia de Disney”, dice Topa en un comunicado.

Laurita agrega por su parte: “Ser parte de este show fue muy especial para mí. Es un proyecto que viví con muchísima alegría y que tiene una energía única. Volver a vivirlo, ahora en el Movistar Arena, y compartir toda su música, entusiasmo y diversión con miles de familias me llena de emoción”.