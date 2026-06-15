Chau al vanitory tradicional: la alternativa que gana cada vez más espacio

Las reformas de baño priorizan la amplitud visual, la practicidad y soluciones que optimizan el espacio disponible.

Durante décadas, el vanitory fue uno de los elementos centrales en cualquier baño. Su función era clara: ofrecer una superficie para el lavabo y, al mismo tiempo, brindar espacio de guardado. Hoy, las tendencias de diseño interior que dominan 2026 muestran un cambio en los baños.

La transformación no responde únicamente a una cuestión estética . También está vinculada a la necesidad de aprovechar mejor los metros cuadrados, especialmente en viviendas donde los baños suelen tener dimensiones reducidas. Las reformas actuales apuntan a soluciones más flexibles, fáciles de limpiar y visualmente cohesivas con el resto del baño.

Otra propuesta que gana presencia son las superficies continuas fabricadas en piedra natural, piedra sinterizada o porcelánicos de gran formato. Estos materiales permiten integrar lavabo y mesada en una única pieza , eliminando juntas visibles y ofreciendo una apariencia más uniforme. También se destacan por su resistencia a la humedad y por requerir menos mantenimiento que otras alternativas tradicionales.

También aparecen las hornacinas empotradas, especialmente dentro de duchas y zonas de lavabo. Estas estructuras integradas en la pared permiten guardar productos sin ocupar espacio adicional y aportan una imagen más ordenada y minimalista.

El interiorismo contemporáneo busca eliminar elementos que produzcan sensación de saturación visual. Los muebles pesados apoyados sobre el piso generan cortes visuales que reducen la percepción de amplitud, especialmente en ambientes pequeños.

La tendencia también responde a criterios funcionales. Los muebles elevados permiten limpiar con mayor facilidad debajo de la estructura y eliminan rincones donde suele acumularse humedad o suciedad. Además, facilitan la instalación de iluminación indirecta que aporta profundidad y mejora la percepción espacial.

Otro factor que impulsa este cambio es la búsqueda de ambientes que transmitan bienestar. El baño dejó de ser considerado únicamente un espacio destinado a la higiene personal para convertirse en una zona vinculada al confort, la relajación y el cuidado. Las nuevas tendencias apuntan precisamente a generar esa sensación de armonía mediante líneas simples, materiales naturales y una distribución más eficiente.

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Las transiciones que están experimentando los baños modernos

Las transformaciones actuales no se limitan al mobiliario. También existe una evolución marcada en los materiales y colores elegidos para los baños. Los tonos completamente blancos comienzan a ceder terreno frente a variantes más cálidas como marfil, crema, arena y beige. Estas paletas conservan la luminosidad característica del blanco, pero generan ambientes más acogedores.

La madera natural vuelve a ocupar un lugar importante en estantes, revestimientos y detalles decorativos. Su incorporación permite equilibrar la presencia de superficies minerales y aporta una sensación de calidez que durante años estuvo ausente en muchos baños contemporáneos.

Los revestimientos de gran formato siguen ganando espacio gracias a la reducción de juntas visibles. El resultado son superficies más uniformes, elegantes y fáciles de mantener. El microcemento y la piedra sinterizada aparecen como opciones destacadas.

La iluminación cumple un papel cada vez más importante. Los proyectos actuales combinan luz funcional para el uso diario con iluminación ambiental destinada a generar una atmósfera relajante. Los espejos retroiluminados, las tiras LED integradas y las luminarias indirectas se consolidan como recursos habituales.

Muebles suspendidos y superficies continuas: la nueva era del diseño en el baño

El tradicional vanitory apoyado sobre el piso está perdiendo terreno frente a los muebles suspendidos, una alternativa que se impone con fuerza en las reformas de baño. Esta opción no solo responde a una cuestión de estética moderna, sino también a la necesidad de optimizar los metros cuadrados en viviendas con espacios reducidos, aportando mayor amplitud visual y facilitando significativamente las tareas de limpieza al dejar el piso completamente libre.

Junto a este cambio en el mobiliario, ganan protagonismo las superficies continuas elaboradas en piedra natural, microcemento o porcelánicos de gran formato, que integran la mesada y el lavabo en una única pieza sin juntas visibles. El objetivo actual es transformar el baño en un ambiente de armonía y bienestar, reemplazando las estructuras pesadas que saturan la vista por líneas simples, colores cálidos como el beige o arena, y soluciones empotradas en las paredes.