Dónde se consigue la fruta de oro que contiene tanto colágeno que combate las arrugas

Se trata de un alimento rico en antioxidantes, vitaminas y colágeno, lo que hace que su consumo sea altamente recomendado.

El "nanche" o fruta de oro es una gran opción para mejorar el aspecto de la piel.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un consumo regular de frutas para una buena alimentación, ya que la mayoría no solo son deliciosas, sino que también aportan una gran cantidad de vitaminas y antioxidantes esenciales para el organismo. Según sus lineamientos, lo ideal es incorporar al menos 400 gramos diarios de frutas y verduras para mantener una dieta equilibrada y saludable.

Si bien la mayoría de las personas suele optar por las frutas más comunes como naranjas, mandarinas, manzanas o bananas, lo cierto es que existe una amplia variedad de opciones igual de nutritivas que suelen pasar desapercibidas. Un claro ejemplo es el nanche, también conocido como “fruta de oro”, un pequeño fruto americano que se destaca por su sabor y sus múltiples beneficios para la salud.

Qué es "la fruta de oro" El nanche, también conocido como “Fruta de Oro”, es un fruto pequeño, redondo y de color amarillo originario de América. Su versatilidad lo convierte en un ingrediente ideal para consumir fresco, en conserva, como bebida o en la elaboración de dulces. Además de su sabor particular, esta fruta se destaca por la gran cantidad de propiedades medicinales que se le atribuyen.

De acuerdo con estudios de la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos, el nanche contiene más vitamina C que una mandarina, lo que lo convierte en un poderoso aliado para fortalecer el sistema inmune. A su vez, su consumo se asocia a beneficios estéticos, ya que la vitamina C favorece la producción natural de colágeno, ayudando a prevenir arrugas y manchas en la piel.

Beneficios de la fruta de oro Los beneficios del nanche para la piel se deben a su alto contenido de vitaminas y antioxidantes, que ayudan a combatir los radicales libres responsables del envejecimiento celular. Gracias a estas propiedades, protege frente a los daños provocados por la radiación solar y la contaminación ambiental, al mismo tiempo que contribuye a mantener la piel hidratada por su aporte natural de agua. Además, sus cualidades antiinflamatorias lo convierten en un aliado para reducir la irritación, siendo especialmente útil en casos de dermatitis o acné. Más allá de los efectos estéticos, el nanche también aporta beneficios generales para la salud. Favorece el sistema inmunológico, protege la visión, mejora la salud digestiva y contribuye a fortalecer los huesos gracias a su contenido de calcio y hierro. Todo esto convierte a la llamada “Fruta de Oro” en un alimento funcional que no solo enriquece la dieta, sino que también apoya el bienestar integral del organismo.

