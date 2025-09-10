Pasta de maní: cuándo puede ayudarte y cuándo perjudicar tu salud

Este alimento puede ser un gran aliado de tu dieta o contrarrestar los beneficios producidos e incluso afectar al cuerpo humano.

La pasta de maní puede ser una aliada o enemiga de tu dieta.

Un estudio de la revista Health y la Escuela de Salud Pública de Harvard analizó los efectos de la pasta de maní en la alimentación . Este alimento se destaca por su contenido nutricional, pero su consumo requiere moderación y atención a la calidad del producto.

Dos cucharadas de pasta de maní aportan siete gramos de proteína y 16 gramos de grasas saludables. Estas últimas, similares a las del aceite de oliva, favorecen el aumento del colesterol HDL y la reducción del LDL. Además, contiene magnesio y vitamina E, nutrientes que benefician los huesos, el metabolismo y el sistema inmunológico.

El exceso de pasta de maní aporta 190 calorías por cada dos cucharadas . Muchas versiones comerciales incluyen azúcares, aceites hidrogenados y sodio, componentes que reducen sus beneficios. Los expertos recomiendan elegir productos con maní y sal como únicos ingredientes para evitar aditivos perjudiciales.

Las aflatoxinas, toxinas generadas por hongos en el maní, representan otro riesgo . Aunque existen controles, la exposición prolongada puede afectar el hígado. Por eso, se aconseja consumir marcas con estándares de calidad comprobados.

La alergia al maní afecta a millones de personas y puede causar reacciones graves. Quienes padecen enfermedades renales deben consultar a un profesional antes de consumirla, ya que podría no ser adecuada para su condición.

Los beneficios de consumir pasta de maní

La pasta de maní prolonga la sensación de saciedad gracias a su combinación de proteínas y grasas saludables. Un estudio mostró que mujeres con obesidad que la incluyeron en su dieta perdieron 3,2 kilogramos más que quienes no lo hicieron.

Su consumo moderado mejora los perfiles lipídicos y reduce la presión arterial. Los especialistas sugieren dos cucharadas diarias dentro de una alimentación equilibrada. Esta cantidad permite obtener sus beneficios sin exceder el aporte calórico recomendado.