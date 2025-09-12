La tortilla de espinaca es una comida que combina practicidad y nutrición. Una de las formas más útiles para prepararla, que no muchos saben, es en la licuadora, ya que permite ahorrar tiempo, reducir el uso de utensilios y lograr una mezcla homogénea sin complicaciones.
Tortilla de espinaca: una receta saludable sin harina, ligera y fácil de preparar
Una alternativa para quienes buscan tener opciones de comida ligera, para una cena rápida o, incluso, una merienda proteica.
Esta receta para hacer tortilla de espinaca no lleva harina y es baja en calorías. Es una alternativa para quienes buscan tener opciones de comida ligera, para una cena rápida o, incluso, una merienda proteica.
La receta para hacer tortilla de espinaca
Esta preparación se basa en una combinación de vegetales que tiende a ser agradable. Para hacer tortillas de espinaca en casa es necesario:
Ingredientes: suficientes para 2 porciones
- 3 huevos.
- 2 tazas de hojas de espinaca fresca lavadas.
- Media cebolla pequeña.
- 1 diente de ajo: un ingrediente opcional.
- 1 cucharada de aceite de oliva.
- Sal y pimienta al gusto.
Preparación: el paso a paso para hacer tortillas de espinacas
- Poner en la licuadora los huevos, la espinaca, la cebolla y el ajo.
- Licuar hasta obtener una mezcla uniforme.
- Calentar una sartén antiadherente con el aceite de oliva a fuego medio.
- Verter la mezcla y cocinar entre 3 y 5 minutos por cada lado, hasta que la tortilla esté firme y ligeramente dorada.
- Servir caliente, sola o acompañada de una ensalada fresca.
Las ventajas de la tortilla de espinaca
Además de ser muy fácil de preparar, es una comida sabrosa y saludable. La espinaca es rica en hierro, vitamina A y ácido fólico, nutrientes clave para la energía y la salud cardiovascular, según datos del U.S. Department of Agriculture (USDA). Al no llevar harina ni lácteos, esta tortilla resulta más ligera y apta para quienes buscan opciones bajas en carbohidratos.
Esta tortilla de espinaca aporta unas 230 a 260 calorías en total, considerando los tres huevos, el aceite de oliva y los vegetales. La mayor parte de la energía proviene de los huevos, mientras que la espinaca y la cebolla suman un aporte calórico mínimo. Si se divide en dos porciones, cada una ronda entre 115 y 130 calorías, lo que la convierte en una opción ligera y nutritiva.
Por último, su preparación rápida la convierte en una alternativa saludable frente a platos ultraprocesados. Por ese motivo, se recomienda para quienes buscan recetas saludables y sencillas de hacer.
