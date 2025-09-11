Esta fruta está llena de propiedades antioxidantes pero puede causar problemas digestivos

Conocé sus beneficios más destacados y en qué casos es aconsejable moderar o incluso evitar su consumo.

El higo posee una gran cantidad de fibra, lo que puede resultar tanto beneficioso como perjudicial para la salud digestiva.

Todas las frutas ofrecen diferentes beneficios para el fortalecimiento del organismo. Este es el caso del higo , un fruto proveniente de la higuera que tiene un sabor dulce y está lleno de nutrientes, pero para algunas personas este alimento no es recomendable, ya que podría perjudicar a la salud en ciertos casos.

El higo es un fruto especialmente consumido durante la temporada de verano, específicamente, en enero y febrero. En el caso de Argentina, esta fruta se cosecha en zonas como el noroeste (Jujuy y Salta), Cuyo y Buenos Aires; y puede consumirse como mermelada, con queso, incluso en ensaladas, donde aportan un sabor agridulce.

Cuidado de la salud cardiovascular: El potasio presente en los higos es especialmente beneficioso para mantener la presión arterial estable. Esto contribuye a reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y accidentes como infartos y ataques al corazón.

Fortalecimiento del sistema digestivo: Una característica destacada del higo es su gran aporte de fibra . Esta mejora la digestión y previene el estreñimiento, lo que es fundamental para la absorción efectiva de nutrientes.

Fuente antioxidante: Los higos poseen un alto contenido en compuestos fenólicos como las antocianinas, que tienen una gran capacidad antioxidante . Debido a esto, pueden neutralizar los radicales libres y reducir el estrés oxidativo, lo que disminuye la posibilidad de sufrir enfermedades neurodegenerativas.

A pesar de sus múltiples beneficios, algunas personas deben consumir moderadamente este fruto por distintas razones. Por ejemplo, a pesar de que su fibra es beneficiosa para la digestión, quienes tengan problemas digestivos crónicos deberían evitar su consumo, ya que el higo podría agravar los síntomas.

Por otro lado, aquellas personas que presenten alergia a esta fruta claramente no pueden ingerirla. Asimismo, el contacto con los higos puede causar dermatitis debido a las furanocumarinas presentes en el látex de las hojas e infrutescencias verdes.