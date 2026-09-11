El salario real del sector privado cayó 3% en un año: la mitad de los trabajadores formales cobra menos de $1.385.000

Los datos del SIPA arrojaron un estancamiento de los salarios en junio y anticiparon una caída en julio. Desde el pico de la era Milei perdieron 4,2%.

El salario de los trabajadorese en el sector privado perdió 4,2% desde el pico de la era Milei.

Los salarios reales de los trabajadores registrados en el sector privado siguen sin mostrar señales de recuperación, pese a la desaceleración de la inflación observada en los últimos meses. En el último año los ingresos perdieron casi un 3% de poder adquisitivo , en un contexto en el cual el nivel de los sueldos de buena parte del mercado laboral no llega a cubrir el costo de la canasta básica de una familia.

Este jueves la Secretaría de Trabajo informó, a partir de los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino ( SIPA ) que la remuneración promedio de los asalariados formales privados se mantuvo sin cambios en junio , en términos reales. De este modo, en los últimos 12 meses perdieron un 2,8%.

Asimismo, la contracción contra el pico desde que Javier Milei es presidente (febrero de 2025) es de 4,2% y la comparación contra noviembre de 2023, último mes de gestión del Frente de Todos, da una variación negativa de 0,8% . Como si fuera poco, los datos provisorios de julio indicaron un nuevo retroceso mensual, del 1,1% , lo cual profundiza la crisis de ingresos.

"En los últimos meses, la dinámica de los salarios determinados en la negociación colectiva es superior a la de los salarios efectivos declarados en el sistema de seguridad social, un escenario inverso a lo observado durante los últimos dos años", explicaron desde la Secretaría de Trabajo.

En su nuevo informe sobre el panorama mensual del trabajo registrado, la cartera graficó la disparidad que muestran los sectores de la economía en materia salarial durante la era Milei. Las caídas acumuladas más importantes se verifican en Transporte, almacenamiento y comunicaciones (-4,3%); Comercio (-3%) y Salud (-2,7%), mientras que en el otro extremo resaltaron las mejoras reales en Hotelería y restaurantes (+11,8%), Servicios comunitarios, sociales y personales (+7,6%) y Servicios empresariales e inmobiliarios (+6,9%).

Por su parte, el poder adquisitivo de los industriales se mantuvo estable, aunque vale remarcar que este sector ajustó más por cantidad de trabajadores, ya que es el rubro que más puestos perdió desde fines de 2023. La industria y el comercio son las dos actividades que mayor empleo generan, por lo cual lo que ocurra con ellas es sumamente relevante a la hora de explicar la dinámica general del mercado laboral.

La mitad de los trabajadores formales del sector privado no llega a cubrir una canasta básica familiar

De acuerdo con los datos del SIPA, la mitad de los asalariados registrados privados ganó en junio, en términos brutos, menos de $1.668.430. Descontando los aportes, el Investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA-Autónoma, Luis Campos, estimó que eso equivale a que un 50% de los trabajadores tiene un sueldo de bolsillo por debajo de los $1.385.000.

Este nivel es preocupante, teniendo en cuenta que el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que determina la línea de pobreza, alcanzó en el sexto mes del año unos $1.531.473 (en agosto ya superó los $1.600.000) para el caso de una familia integrada por una pareja de adultos y dos niños en edad de escuela primaria.

"Para adelante, cuesta ver cómo se puede recuperar el salario si no mejora la productividad en los sectores no primarios que emplean al 93% del empleo privado formal. En algún momento el largo plazo llega y esto importa", alertó el economista de la consultora Equilibra, Gonzalo Carrera.

Por su parte, desde C-P expresaron en un informe reciente que "a diferencia del pasado, la desinflación no trae recuperaciones reales" en los salarios. La generalización de las sumas fijas permiten recuperaciones esporádicas y heterogéneas entre los sectores, dependiendo de la realidad de cada paritaria. Solo una desinflación más profunda y la adopción de sumas fijas más abultadas e incorporadas en los salarios básicos permitirían una recuperación sostenida", profundizó la entidad.

En la consultora, dirigida por Pablo Moldovan y Federico Pastrana, sostienen que "la política salarial sigue siendo una pieza clave en la política antiinflacionaria del Gobierno". En ese sentido, remarcaron que "el techo a las paritarias fue adaptándose (convalidando por detrás) al contexto de precios (del 1-1,5% en el segundo semestre de 2025 al 2% en 2026), pero no permitió recuperaciones por medio de porcentajes por encima de la inflación.

Frente a tal escenario, agregaron, se generalizó la aplicación de sumas fijas en los acuerdos. Eso, de acuerdo con su análisis, alimenta la heterogeneidad entre sectores, hace que las recuperaciones reales del poder adquisitivo sean esporádicas y genera mayores distorsiones en las negociaciones por falta de claridad.