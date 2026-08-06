El imponente espejo de agua de San Luis perfecto para una escapada de relax

La alternativa ideal para quienes buscan descansar, ya que además de la tranquilidad que lo rodea cuenta con muchas actividades para el turismo.

El dique es una de las grandes atracciones de la provincia, ya que ofrece varias actividades para sus visitantes.

La provincia de San Luis representa una opción que crece cada año para el turismo nacional , dado que varios de sus rincones no suelen ser las primeras alternativas frente a la popularidad de otros destinos. Sin embargo, quienes se aventuran a conocerla descubren un lugar ideal para relajarse y disfrutar de un paisaje único.

En ese contexto, el embalse Potrero de los Funes se presenta como una verdadera joya para quienes buscan esa experiencia. El dique, considerado entre los mejores de Sudamérica y de los más antiguos del continente, también cuenta con varias actividades para realizar en el lugar.

El embalse Potrero de los Funes se ubica en el centro de la localidad homónima, en San Luis . Pertenece al departamento Juan Martín de Pueyrredón y se encuentra a 1000 metros de altura sobre el nivel del mar, en un valle rodeado por las sierras.

El dique es uno de los grandes atractivos con los que cuenta la provincia.

Está situado a 23 kilómetros de la capital provincial y es uno de los embalses más antiguos de la región. Su espejo de agua alcanza las 89,6 hectáreas y las primeras obras se realizaron en 1860, cuando se levantó el primer paredón. El dique actual se construyó en 1927 y cuenta con 33 metros de profundidad.

El embalse funciona como una reserva protegida donde se concentran las principales actividades . La navegación está permitida siempre que sea sin motor a combustible, para evitar la contaminación acústica y del agua. De este modo, se puede ingresar con kayaks, canoas o tablas de Stand Up Paddle propulsadas a remo.

La pesca deportiva también tiene un rol importante para el turismo. La actividad está regulada por temporadas y requiere un permiso emitido por el gobierno de San Luis que se tramita de manera online. El pejerrey y la carpa representan las principales especies del lago.

Fuera del agua, el senderismo se suma a las opciones de la región. El trekking parte desde la localidad y asciende por la sierra bordeando el arroyo Potrero. Si bien la caminata presenta una dificultad baja y corta duración, se recomienda utilizar calzado con buen agarre debido al terreno de piedra suelta.

Para quienes buscan mayor aventura, la Quebrada de los Cóndores constituye la mejor alternativa. Es posible realizar escalada en las paredes de granito ubicadas al ingreso del valle, donde existen clubes de montaña que alquilan el equipamiento necesario y ofrecen escuela para principiantes.

Cómo ir hasta Embalse Potrero de los Funes

La distancia con la capital provincial es muy corta, por lo que el trayecto abarca apenas 23 kilómetros. Hay que tomar la Ruta Provincial 18 y continuar directo por un camino asfaltado en subida hacia las sierras. El recorrido atraviesa la localidad de Juana Koslay hasta dar con el acceso a la Quebrada de los Cóndores, con una demora estimada de entre 20 y 25 minutos.

Asimismo, existen colectivos de línea para acercarse al lugar, tanto desde distintas paradas dentro de la ciudad como desde la Terminal de Ómnibus. La unidad ingresa a Potrero de los Funes y circula por el circuito que rodea al embalse, lo que permite descender directamente frente al espejo de agua.