Naturaleza y tranquilidad: el oasis de Buenos Aires que todos buscan para una escapada relax + Agregar ámbito en









Entre paisajes únicos, cerca de Bahía Blanca se encuentran las mejores opciones para descansar y vivir una experiencia distinta.

El rincón bonaerense perfecto para los amantes de la naturaleza. Gentileza - amarelviaje

Hay lugares de la provincia de Buenos Aires que todavía mantienen un perfil bajo, aunque ofrecen las mejores propuestas para quienes prefieren alejarse del bullicio de las grandes ciudades. Con termas, lagunas y playas, este rincón argentino es perfecto para una escapada.

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La gran variedad de actividades que están disponibles durante todo el año convierte al distrito en una alternativa atractiva para distintos tipos de viajeros. Sin tener que salir del país, podés descansar rodeado de naturaleza, silencio y buena comida.

El rincón natural perfecto para un fin de semana único. Gentileza - Turismo Villarino Dónde se ubica Villarino El partido de Villarino se encuentra en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y limita con el norte de la Patagonia. El distrito está atravesado por dos rutas importantes: la Ruta Nacional 3 y la Ruta Nacional 22. La gran ventaja de Villarino es la corta distancia entre sus principales atractivos. Desde Bahía Blanca, el punto más alejado del distrito es Pedro Luro, que se encuentra a 120 kilómetros, lo mismo que demanda llegar a Monte Hermoso o Sierra de la Ventana.

Una de sus principales características es la diversidad de paisajes hermosos. En pocos kilómetros conviven espacios termales, lagunas, reservas naturales, zonas rurales, localidades históricas y el acceso al mar, por lo que se pueden vivir distintas experiencias durante una misma estadía.

Con paisajes únicos, este destino te va a enamorar. Gentileza - losarribesdelduero Qué se puede hacer en Villarino Uno de los lugares más elegidos es la laguna Chapalcó, de aproximadamente 10.000 hectáreas que atrae a aficionados de la pesca deportiva y a quienes buscan descansar al aire libre. En el lugar hay cabañas, opciones gastronómicas, camping, comercios y una oficina de turismo ubicada justo en el acceso. Además, en el sector protegido funciona una reserva natural donde, según la disponibilidad, se hacen recorridos guiados junto al guardaparque.

Quienes disfruten de la navegación, existe la posibilidad de ingresar embarcaciones para recorrer la laguna y practicar pesca deportiva. Además, las termas de Médanos son muy elegidas para disfrutar de aguas termales y vivir un día de spa natural. Hacia el sur del partido se encuentra Pedro Luro, reconocido por el turismo religioso y su oferta termal, además de Lago Parque La Salada, un espacio para actividades recreativas y deportivas. A lo largo del año, Villarino también organiza eventos deportivos para atraer visitantes, como las competencias de ciclismo Rural Bike, que reúnen 160 participantes, y proyectos para desarrollar carreras 10K sobre el sector de La Salina. Con todas sus propuestas, Villarino busca consolidarse como un destino apto para cualquier época del año. La localidad cuenta con propuestas para toda la familia. Gentileza - Turismo Villarino Cómo ir hasta Villarino Desde la Ciudad de Buenos Aires, el mejor recorrido para llegar a Villarino es tomar la Ruta Nacional 3 hasta Bahía Blanca y, desde ahí, continuar hacia las distintas localidades del partido según el destino elegido. Quienes viajan hacia Médanos también pueden acceder mediante la Ruta Nacional 22, que permite llegar rápidamente a la zona de las termas. Sin tener que salir del país, Villarino es un punto perfecto para que todos los argentinos disfruten de las termas y de actividades deportivas en cualquier momento del año y rodeados de paisajes hermosos.