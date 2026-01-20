El hábito de sólo 5 minutos al día podría reducir el riesgo de muerte prematura, según la ciencia + Seguir en









El sedentarismo acorta la vida, por lo que estudios confirman que con un poco e caminata rápida esta expectativa puede cambiar.

El hábito de 5 minutos diarios que puede alargar la esperanza de vida. Pixabay

La idea de extender la esperanza de vida suele asociarse con rutinas exigentes de ejercicio o dietas restrictivas. Sin embargo, investigaciones recientes demuestran que pequeños cambios en los hábitos diarios pueden marcar una diferencia. Dos estudios científicos publicados en revistas especializadas revelan que incorporar movimientos breves y reducir el sedentarismo tiene un impacto directo en la longevidad.

Un equipo de investigadores del Centro de Investigación de Oslo para la Actividad Física y la Salud de la Población analizó datos de 135.000 adultos. Los resultados, publicados en The Lancet, señalan que sólo 5 minutos extra de caminata rápida al día disminuyen el riesgo de mortalidad en un 10%.

Este hallazgo adquiere mayor relevancia para el 20% de la población menos activa, donde pequeños aumentos en la actividad física podrían prevenir hasta un 6% de las muertes en grupos de alto riesgo.

Caminata 6-6-6. La ciencia identificó un cambio de 5 minutos, que reduce el riesgo de muerte temprana El estudio no sólo destaca los beneficios de caminar, sino que también subraya la importancia de reducir el tiempo sentado. Una disminución de 30 minutos diarios en el sedentarismo reduce el riesgo de mortalidad en un 7%. Estos datos refuerzan la idea de que modificaciones mínimas en el estilo de vida pueden generar beneficios significativos para la salud.

Un segundo estudio, liderado por el fisiólogo Matthew Lees, profundizó en la combinación de hábitos que maximizan la esperanza de vida. El análisis, basado en datos de 60.000 adultos del Biobanco del Reino Unido, comparó a personas con malos hábitos frente a aquellas que dormían entre 7 y 8 horas, realizaban 40 minutos de actividad física diaria y mantenían una dieta saludable. La diferencia en la esperanza de vida entre ambos grupos alcanzó casi 10 años.

Los expertos coinciden en que no se requieren programas de entrenamiento extremos para mejorar la salud. La clave radica en incorporar movimiento cotidiano, dormir adecuadamente y adoptar hábitos alimenticios equilibrados. Estos cambios, aunque pequeños, son accesibles y sostenibles para la mayoría de las personas, demostrando que la longevidad no depende de esfuerzos sobrehumanos, sino de constancia y pequeñas acciones diarias.

Temas Ciencia