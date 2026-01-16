Día del alfajor: cuáles son los mejores para elegir

El Día del Alfajor se celebra cada 16 de enero en homenaje a uno de los dulces más emblemáticos de la Argentina . La fecha se popularizó como una jornada para reconocer su enorme arraigo cultural y gastronómico , impulsada por fanáticos, emprendedores y fabricantes que encontraron en ese día una excusa ideal para celebrar al alfajor en todas sus variantes.

El origen del alfajor, sin embargo, es mucho más antiguo y se remonta a la influencia árabe en la península ibérica . Su antecesor fue el “al-hasú”, un dulce elaborado con miel, frutos secos y especias que llegó a América durante la colonización española.

En territorio argentino, la receta se transformó: incorporó el dulce de leche , el chocolate y las tapas suaves, dando lugar a un producto propio que evolucionó a lo largo de los siglos. Desde las versiones artesanales hasta las industriales, el alfajor se convirtió en un símbolo nacional , con identidad regional y presencia cotidiana, razón por la cual cada 16 de enero se lo celebra como parte del patrimonio dulce del país.

En el marco del Día del Alfajor, Bilbo Café pone en foco una propuesta de pastelería que forma parte estable de su carta: dos alfajores artesanales trabajados con técnica y atención al detalle. El clásico se elabora con tapas de masa de almendra, de textura suave y grano delicado, y se rellena con dulce de leche abundante y cremoso. La segunda opción ofrece un perfil más contemporáneo, con un alfajor bañado en chocolate blanco, mousse de limón que aporta frescura y un centro de frambuesa que suma un contraste frutado y levemente ácido. Ambas versiones expresan una búsqueda sostenida de calidad y se integran de manera natural a una oferta que dialoga con el café de especialidad y la pastelería artesanal.

Direcciones: Beláustegui 802, Villa Crespo; La Pampa 5501, Villa Urquiza; Crisólogo Larralde 6293, Saavedra; Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, Recoleta.

Bilbo alfajores 2 Alfajores de Bilbo. Bilbo

Café Mulé

En el marco del Día del Alfajor, Café Mulé pone en valor una de las piezas más representativas de su propuesta dulce: los alfajores artesanales que elabora a diario en su cocina, ubicados sobre la costanera de Chascomús y a orillas de la laguna. Dentro de su carta de pastelería, se destacan dos versiones que ya se convirtieron en un clásico del lugar: el alfajor de coco y el de nuez. El de coco se elabora a partir de un proceso artesanal que prioriza el trabajo manual y los tiempos justos de cocción. La preparación parte de una masa suave a base de coco rallado, manteca, azúcar y huevos, que se estira, se corta a mano y se hornea brevemente para lograr una textura tierna. Una vez fríos, los discos se rellenan con abundante dulce de leche y se terminan con un delicado pincelado de almíbar, que aporta brillo y humedad sin opacar el sabor del coco. La oferta se completa con el alfajor de nuez, de perfil más intenso, cuya receta el equipo de Café Mulé mantiene bajo reserva para sorprender a todos. De elaboración propia y una impronta artesanal, los alfajores de Café Mulé forman parte de una carta que acompaña desde la mañana hasta la tarde.

Dirección: Av. Costanera Nº 4, Chascomús.

Café Mulé - Alfajores 2 Alfajores de Café Mulé. Mulé

Verdín café por Funga

Verdín Café propone una lectura propia del alfajor dentro de una cafetería de especialidad que funciona por la mañana en el mismo espacio que Funga, el restaurante que hace foco en los hongos. La carta incluye dos versiones que replican tradición e innovación. El alfajor rioplatense clásico se elabora con masa blanda, relleno de abundante dulce de leche y cobertura de ganache de chocolate. En contraste, la variante de masa de maní presenta una estructura más crocante, corazón de dulce de leche y baño de chocolate blanco. Ambas preparaciones se integran a la propuesta matinal del lugar y se ofrecen como acompañamiento del café de especialidad que define la identidad del espacio.

Dirección: Zapiola 1375, Colegiales.

funga - verdinalfajor Alfajor de Verdín Funga

Merienda

Merienda se ubica en una original ochava del barrio de Palermo, frente a la plazoleta William Morris. Dentro de su carta, el apartado de alfajores reúne distintas y originales combinaciones para degustar en cualquier momento. La versión de almendra rellena con dulce de leche, con corazón de frutos rojos y frutos secos, se destaca junto al clásico de maicena con el mismo relleno. La selección también suma un alfajor de pistachos con ganache de chocolate blanco y centro de frambuesa, además de una opción de coco con dulce de leche. Cierra la propuesta una pieza de mantecol elaborada con pasta de maní, frutos secos y trozos de la tradicional golosina. Una alternativa ideal para saborear junto a su café de especialidad, limonadas de autor o tés en hebras.

Direccion: Uriarte 2106, Palermo.

Alfajores Merienda Alfajores de Merienda.

Muye

En Muyè, restaurante y cafetería que funciona en una casa centenaria de Recoleta, el alfajor aparece como una síntesis amable de su cocina de autor: simple, cuidada y atravesada por sutiles referencias a la cultura brasileña, siempre con precios accesibles. Dentro de su propuesta de bakery, se distingue el alfajor de masa de almendra, elaborado con dos tapas suaves, de textura delicada y apenas húmeda, que envuelven un relleno de dulce de leche cremoso y untuoso. Ideal para acompañar una pausa de media mañana o una merienda por la tarde, se disfruta aún más junto a alguna de las preparaciones de su cafetería de especialidad, elaboradas con granos brasileños cuidadosamente seleccionados.