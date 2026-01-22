Día Mundial del Chorizo: tradición, fuego y sabor popular

Clásico, accesible y profundamente ligado a la cultura del asado, el chorizo ocupa un lugar privilegiado en la mesa argentina. Su presencia va mucho más allá del rol de entrada: es ritual, excusa para el encuentro y una expresión directa del vínculo entre fuego, producto y tradición popular . Cada variante —de cerdo, vacuna o mixta— condensa saberes transmitidos de generación en generación.

En el Día Mundial del Chorizo , que se celebra cada 23 de enero , parrillas tradicionales, restaurantes contemporáneos y cantinas de barrio coinciden en ponerlo en primer plano. Elaboraciones propias, cocciones precisas y acompañamientos que respetan o reinterpretan el canon convierten a este embutido en un territorio donde conviven memoria, técnica e innovación , sin perder su esencia.

En Puerto Madero, una de las zonas más turísticas de la ciudad, se ubica Villegas Resto , un restaurante de carnes de alta calidad y cocina innovadora que convive con preparaciones clásicas. Entre sus opciones a las brasas no puede faltar el chorizo, que se presenta en distintas versiones: de cerdo gratinado con provoleta, con parmesano o con morrón, o una degustación de chorizos argentinos para compartir.

La cocción es clave: trabajan sólo con carbón de quebracho blanco y se cocina a fuego medio, para alcanzar una cocción justa y lograr una temperatura estable que devuelve una textura crocante por fuera y un interior muy suave. Los embutidos y achuras son de proveedores locales que acompañan a Villegas Resto desde hace años, para garantizar calidad y regularidad del producto.

MADRE ROJAS

Madre Rojas chorizo wagyu

Madre Rojas, el proyecto dirigido por Juan Ignacio Barcos junto a su equipo de cocina y sommeliers, homenajea la carne y el vino argentino con el terroir como directriz. Su carta incluye dos variedades de chorizo de elaboración propia, para degustar en su salón.

Por un lado, el clásico de cerdo, artesanal y con una selección justa de especias, servido con salsa chalaquita, preparada con jugo de limón, cilantro, cebolla y ají locoto. La segunda opción es un especial de la casa: el de wagyu, acompañado de hoisin tare, una salsa japonesa tradicional de las barbacoas.

Dirección: Rojas 1600, Villa Crespo.

LA DORITA

La Dorita - choricampi (1)

En La Dorita, el chorizo se transforma en protagonista a través de una preparación que ya es parte de la identidad del lugar. El choricampi surge como una vuelta de tuerca al clásico choripán: se elabora con chorizo de puro cerdo de productor local, que primero se asa a la parrilla con leña de quebracho, luego se abre y se rellena con mozzarella, para finalmente envolverse en una masa de pan de campo casera y terminar su cocción en el horno, hasta lograr una textura dorada y crujiente por fuera, con un interior fundente. El plato se sirve acompañado de salsa criolla y chimichurri, reforzando su perfil bien argentino.

Además de pedirse de manera individual, el chorizo forma parte de la tabla de achuras y también puede disfrutarse junto a la morcilla, el clásico “matrimonio”, una combinación infaltable en la mesa parrillera. Con más de 22 años de historia en Palermo, La Dorita mantiene un espíritu cálido y descontracturado, con arte en sus paredes y mesas al aire libre que invitan a compartir la cocina tradicional en un entorno relajado.

Direcciones: Humboldt 1892, Palermo; Bulnes 2593, Palermo.

MAGO

MAGO CHORIZO

En el competitivo mapa gastronómico de Belgrano, Mago Parrilla afianza una propuesta basada en producto, proceso y consistencia, con foco en cortes de alta calidad y una ejecución que prioriza técnica y trazabilidad. Dentro de ese esquema, el chorizo emerge como un diferencial: es de puro cerdo y de elaboración propia, desarrollado íntegramente en la cocina bajo la conducción de la chef Débora Abrea, quien lidera un proceso estandarizado que combina selección de materia prima, una mezcla exclusiva de especias secas y hierbas y cocción a las brasas para lograr el ahumado característico.

El servicio es clásico y funcional al concepto —acompañado de chimichurri casero— y se integra a una experiencia pensada para el consumo recurrente, respaldada por una carta de vinos curada por la sommelier Marcela Rienzo, que busca optimizar el maridaje con achuras y carnes y reforzar el posicionamiento del restaurante en un segmento de parrilla contemporánea orientada al valor.

Dirección: Monroe y Montañeses, Belgrano.

MALCRIADO

Malcriado - carnes a la parrilla

Con sedes en Parque Leloir y en el Tortugas Open Mall, Malcriado reafirma su perfil de wine bar y parrilla contemporánea con una propuesta centrada en el maridaje entre vino y carne, donde los cortes de pastura se trabajan a la parrilla, al horno de barro y al disco de arado, y se acompañan con una selección de etiquetas servidas por dispensadores que garantizan frescura y expresión aromática.

En este contexto, el chorizo se luce en preparaciones como el crujiente de papa —una base de papas fritas coronada con trozos de chorizo, pimientos asados, pimentón español y huevo frito—; el Capricho de amor, un original pincho de chorizo y morcilla; la tabla de achuras y el clásico choripán con papas fritas, pensadas para compartir.

Direcciones: Martín Fierro 3290, Parque Leloir; Ramal Pilar Km 36.5 (Shopping TOM), Tortuguitas.

HIERRO

Hierro - Chorizo de cerdo

En sus locales de Palermo y Nordelta, Hierro se suma a la celebración del Día del Chorizo con una versión que respeta la tradición parrillera y pone en valor el trabajo con fuego. Su chorizo casero, elaborado exclusivamente con carne de cerdo, se cocina a la parrilla con carbón y quebracho colorado, logrando un sabor profundo, con aromas ahumados delicados y un punto de cocción preciso.

Como acompañamiento, la salsa criolla de la casa aporta notas frescas y herbales, realzando el carácter del embutido y convirtiéndolo en una entrada infaltable dentro de la propuesta de la Casa de Fuegos.

Dirección: Boulevard del Mirador 220, Nordelta; Costa Rica 5602, Palermo.

MONDONGO & COLIFLOR

Mondongo & Coliflor - Chorizo

En Mondongo & Coliflor, el Día del Chorizo se vive con el sello inconfundible de una cantina de barrio que celebra los sabores de siempre. Ubicado en Parque Chacabuco, el local ofrece un chorizo 100% de cerdo de elaboración artesanal, pensado para disfrutarse de distintas maneras.

La opción clásica se presenta en pan francés, al estilo criollo, con chimichurri como acompañamiento recomendado. Para quienes prefieren una versión más audaz, el choriprovo combina chorizo mariposa a la parrilla con provoleta crocante, servido también en pan francés y con papas fritas como complemento. Una propuesta directa y bien porteña, ideal para pedir con una copa de vino tinto bien frío, con hielo y soda de sifón.

Dirección: Del Barco Centenera 1698, Parque Chacabuco.

VIEJO PATRÓN

Viejo Patron - Chorizo

En una fecha dedicada a uno de los grandes íconos del asado argentino, Viejo Patrón rinde homenaje al chorizo con una versión artesanal que resume su filosofía gastronómica. Preparado con carne vacuna y de cerdo, tocino y una combinación equilibrada de pimienta negra, orégano, nuez moscada, ajo y ají molido, este embutido encuentra su profundidad en el uso de vino tinto y caldo frío, que realzan su jugosidad y sabor. Presente como entrada en la carta de esta parrilla a cargo del sommelier de carnes, Julio Gagliano, el chorizo refleja el trabajo minucioso detrás de cada producto, donde la trazabilidad, la calidad de la materia prima y el dominio de la cocción son pilares fundamentales de la experiencia de este restaurante de Liniers con 10 años de trayectoria.

Dirección: Av. Larrazábal 502, esq. Patrón, Liniers.

FOGA

FOGA_810 (1)

En Palermo, FOGA tiene un protagonista absoluto dentro de su carta: el chorizo ahumado, que forma parte de la tabla de achuras, una entrada pensada para compartir y saborear, siempre con el humo como eje. Elaborado 100% con carne de cerdo, atraviesa una cocción a baja temperatura en el ahumador de doble cámara, donde el humo se integra de forma gradual y define su perfil de sabor. Comparte la tabla con morcilla, riñones, molleja y mini provoleta, acompañados por salsas de la casa. La propuesta marida a la perfección con su variada selección de vinos y cocktails de autor, y es el inicio ideal del recorrido por la cocina ahumada del restaurante.

Dirección: Honduras 5098, Palermo.

ARDE

ARDE_ 1002

En una esquina de Villa Urquiza, Arde desarrolla una propuesta de parrilla con espíritu de cantina, donde las brasas se combinan con platos clásicos de la cocina porteña. Dentro de su carta, el chorizo de puro cerdo tiene un rol central entre las achuras. Elaborado únicamente con carne de cerdo, se cocina a las brasas con una cocción pareja que permite que la grasa se funda de manera gradual. Puede pedirse solo o como parte de la tabla de achuras que también incluye morcilla, chinchulines y mollejas, pensada para compartir.

Dirección: Pedro Ignacio Rivera 4999, Villa Urquiza.

GRANERO

GRANERO_chorizo

Ubicado en Rincón de Milberg, Granero ofrece una propuesta donde producto y sostenibilidad se combinan para una experiencia única. Dentro de su carta, el chorizo de puro cerdo ocupa un lugar destacado. Elaborado con carne seleccionada y un balance preciso entre magro y grasa, se cocina con tiempos controlados para lograr una textura pareja y un sabor definido. Una opción pensada para compartir y disfrutar junto a vinos de su imponente cava con más de 120 etiquetas, cocktails de autor y clásicos, en un ambiente que invita al encuentro.

Dirección: Olivares 190, Rincón de Milberg, Tigre.