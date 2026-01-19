Día del Cervecero: el oficio detrás de cada pinta + Seguir en









Argentina celebra cada 19 de enero el día del cervecero, honrando la fundación de la federación que reúne a los empleados del sector.

Desarmadero Para celebrar el Día del Cervecero, Desarmadero Bar y Desarmadero Session destacan la solidez de su identidad artesanal a través de una propuesta que reúne más de 40 canillas en constante rotación y una carta diseñada para acompañar cada perfil cervecero. Justino Pereyra, socio del lugar, explica que mantienen una base de estilos fijos —entre ellos la German Pils y la American IPA de Minga, las APA de Federal y Minga, la Nitro Stout de Grunge y las variedades Hefeweizen, Honey e Irish de Rücken—, a la que se suman lanzamientos recientes para garantizar frescura permanente. La selección se completa con etiquetas de cervecerías como Sir Hopper, Jabalina, Juguetes Perdidos, Strange Brewing, Cavalchini, Lindenberg y Astor, priorizando productores cercanos y un estricto protocolo de limpieza de líneas, mientras que las NEIPA y Hazy IPA, hoy entre las más buscadas, encuentran su mejor compañía en clásicos de la casa como las papas rotas con cheddar y panceta o la burger Desarmadero.

Desarmadero - Tabla 1 Direcciones: Gorriti 4300 y Gorriti 4295, Palermo.

Pasillito Pasillito propone una experiencia de inspiración española en Palermo pero con identidad propia. Este bar de tapas tiene al frente al multifacético emprendedor Ramiro Suárez Plata, quien desarrolló Hopson Brewing, su propia cerveza artesanal, integrada a la experiencia del lugar. Ramiro comenzó su vínculo con la cerveza 2016 y 2017 a partir de la divulgación y las reseñas especializadas, formándose también como sommelier. Hoy se desempeña como juez internacional BJCP, con participación en competencias de distintos países de Latinoamérica. Ese proceso de capacitación permanente se refleja en su fábrica ubicada en Parque Chacabuco, donde desarrolla cada estilo desde la selección de materias primas hasta el perfil final. En Pasillito se ofrecen en tirada la West Coast IPA, elaborada con lúpulos americanos, notas cítricas y amargor definido, y la Premium Lager, de bajo alcohol y perfil limpio. En el Día del Cervecero, su trayectoria sintetiza producción, formación y mirada emprendedora.

PASILLITO_098 Dirección: Gorriti 4391, Palermo.

Saigón Noodle Bar En el marco del Día del Cervecero, Saigón Noodle Bar ofrece su línea de cervezas de elaboración propia y artesanales, que acompañan su oferta gastronómica y los platos más emblemáticos del street food vietnamita. El restaurante, con locales en San Telmo, Palermo y Retiro, lanzó junto a la cervecería Lumpen la cerveza Viet Kong, diseñadas especialmente para maridar con los sabores del sudeste asiático. Están disponibles en tres versiones: APA con hibiscus, de perfil floral y notas tropicales; una Session IPA, fresca, frutal y de amargor suave, y Zero, una golden sin alcohol, ligera y equilibrada. Para pedir con las especialidades de la casa o para take away, se trata de una propuesta integral donde la cocina y la cerveza se encuentran en perfecta armonía. Saigon0443 Dirección: Marcelo T. de Alvear 818, Retiro; Soler 4388, Palermo; Bolívar 986, San Telmo.

