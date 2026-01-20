El mayor triángulo energético de Sudamérica: cuál es el destino imperdible de Argentina para tus vacaciones

Ideal para las vacaciones en familia o con amigos, este rincón argentino se destaca por su increíble paisaje.

A la hora de elegir un destino para las vacaciones, el turismo tiene varios aspectos a tener en cuenta. No es lo mismo viajar solo o en pareja que en un grupo mayor, ya sea con la familia completa o con amigos. Por esto, hay distintas opciones disponibles para quienes buscan algo más que un descanso.

Argentina tiene muchas cosas para destacar, pero hay un sitio en particular ubicado en la provincia de Córdoba que deja maravillado a cualquiera que lo visite. Con una vista increíble, este lugar es una parada obligatoria , con muchas actividades para ofrecerle al público.

Los Terrones se encuentran en el norte de la provincia de Córdoba, dentro del Valle de Punilla . El parque está ubicado a unos 124 kilómetros de la ciudad de Córdoba capital y a aproximadamente 14 kilómetros de Capilla del Monte, en una zona serrana de fácil acceso desde los principales centros turísticos de la región.

El espacio forma parte de un área elevada, a unos 1400 metros sobre el nivel del mar , y se caracteriza por un paisaje dominado por grandes bloques de origen volcánico. Las rocas rojizas y anaranjadas, moldeadas por la erosión del viento y el agua durante miles de años, dieron origen a formaciones que funcionan como verdaderas esculturas naturales.

La principal actividad en Los Terrones es el trekking por senderos naturales que atraviesan cañadones, formaciones rocosas y cursos de agua. Los recorridos están organizados en distintos tramos y permiten caminar por zonas de roca sólida, pendientes pronunciadas y sectores más húmedos, donde el arroyo corre entre paredones de gran altura.

Uno de los trayectos conduce a miradores naturales ubicados en puntos elevados del parque, desde donde se obtiene una vista panorámica del oeste serrano de Córdoba. En estos sectores, los paredones alcanzan entre 100 y 120 metros de altura y generan un entorno cerrado que contrasta con las áreas abiertas del recorrido.

Durante las caminatas también se atraviesan recovecos y cuevas naturales, zonas de manantiales y tramos donde el sendero se interna en cañadones que crean un microclima más fresco y húmedo. A lo largo del camino es frecuente observar aves como jotes y cóndores, además de una vegetación autóctona compuesta por quebrachos, molles, palmeras, jacarandás, helechos y plantas silvestres, lo que convierte al parque en un espacio ideal para la observación del entorno y la fotografía de paisajes.

Además, es considerado el mayor triángulo energético de Sudamérica, debido a su cercanía al Cerro Uritorco. Esto llama la atención de miles de turistas de todo el mundo que esperan poder descubrirlo cada año.

Cómo ir hasta Los Terrones

El acceso se realiza principalmente desde Capilla del Monte. Desde allí, se toma la Ruta Nacional 38 en dirección norte y, antes de llegar a la localidad de Charbonier, se ingresa por la Ruta Provincial 17. A partir de ese punto, se recorren unos 7 kilómetros por un camino de ripio consolidado que conduce directamente al parador del parque.

El trayecto se encuentra señalizado, aunque requiere circular con precaución debido a la presencia de serruchos y piedras propias del camino serrano. La cercanía con Capilla del Monte y con otros atractivos del Valle de Punilla facilita la visita y permite integrar a Los Terrones dentro de un recorrido más amplio por la región.