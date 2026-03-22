El paraíso de Misiones que tenés que visitar el próximo fin de semana largo para una escapada romántica + Seguir en









Alejado de las grandes masas que se mueven por Puerto Iguazú, este lugar se convierte en la alternativa ideal para visitar con tu pareja.

La provincia tiene el rincón ideal para poder disfrutar de un momento único con tu pareja. Estrella Herrera

Misiones es una provincia que atrapa a visitantes de todo el mundo gracias a la inmensidad de las Cataratas del Iguazú. Sin embargo, el turismo en la región ofrece mucho más que ese circuito tradicional, escondiendo rincones rodeados de selva y agua ideales para un viaje distinto en pareja.

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Este espacio garantiza mucha más intimidad que los sitios donde suele aglomerarse una gran cantidad de personas, por lo que lo convierte en alternativa ideal para ir de a dos. Además, no pierde el encanto característico de la provincia, el cual se destaca por sus impactantes cascadas.

Salto yasy Tripin Este lugar le ofrece al turismo la posibilidad de disfrutar de algo más intimo, sin tanta aglomeración de gente. Tripin Dónde se ubica Salto Yasy El Salto Yasy se encuentra dentro de la localidad de Puerto Libertad, sobre el arroyo que lleva su mismo nombre. Este lugar forma parte de la Reserva Natural Puerto Bemberg y está ubicado a unos cuarenta minutos de distancia del clásico parque nacional donde caen las famosas cataratas.

A diferencia de otros puntos de interés de la provincia, este destino no cuenta con un acceso tradicional por rutas asfaltadas, ya que está inmerso en medio de la densa selva misionera.

Qué se puede hacer en Salto Yasy El principal atractivo es disfrutar de la enorme olla de agua natural que se forma justo en la caída de la cascada. Como tiene poca profundidad y un fondo firme de piedras de basalto, es como una pileta en el medio de la selva donde las parejas pueden nadar y refrescarse sin tener que esquivar al turismo.

Alrededor de esa pileta natural hay enormes piedras planas que resultan perfectas para sentarse a disfrutar del sol. Al ser un destino al que solo llegan lanchas pequeñas con cupos limitados, el lugar garantiza el silencio necesario para armar un picnic íntimo, tomar unos mates frente a la corriente o simplemente descansar escuchando el ruido del agua y de la selva sin interrupciones. La experiencia romántica arranca incluso antes de llegar al agua, porque el último tramo exige caminar 500 metros por un sendero de tierra roja cruzando el Bosque Atlántico. En esa caminata entre los árboles es donde realmente te metés en la selva misionera y podés cruzarte de cerca con tucanes, colibríes y mariposas, armando un paisaje que no se encuentra en ningún parque de la ciudad. Embed - BioGuía TV - Cataratas Salto Yasy (Misiones) Cómo ir hasta Salto Yasy Para conocer este rincón escondido es necesario dirigirse primero a la localidad de Puerto Libertad, ubicada a unos 25 kilómetros al sur de Puerto Iguazú. El trayecto terrestre se hace por la Ruta Nacional 12, un camino asfaltado muy directo que conecta con la zona de embarque en Puerto Bemberg. Desde Posadas, el viaje en auto demanda un poco más de tres horas por la misma vía. Una vez en el muelle de Bemberg, el tramo final hacia la cascada se hace pura y exclusivamente por agua. Las parejas se suben a lanchas que navegan por el río Paraná hasta la desembocadura del arroyo Yasy, donde hay que bajarse y caminar unos 500 metros por la selva.

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