El rincón secreto de Buenos Aires que parece detenido en el tiempo y es perfecto para una escapada express

Con construcciones antiguas y prolijas, es una localidad pintoresca para visitar.

La provincia de Buenos Aires esconde una enorme variedad de destinos ideales para quienes buscan desconectarse sin alejarse demasiado de la ciudad. Desde pequeños pueblos rurales hasta parajes con historia, el turismo de cercanía sigue ganando terreno entre los viajeros.

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En los últimos años, las escapadas de fin de semana se volvieron una opción cada vez más elegida, especialmente por quienes viven en grandes centros urbanos y necesitan un descanso rápido. En ese contexto, los destinos poco conocidos ofrecen una experiencia más tranquila y auténtica.

Entre esos lugares aparece Castilla , un pequeño pueblo que parece detenido en el tiempo, con calles silenciosas, tradición rural y una propuesta gastronómica que lo convierte en una opción perfecta para una escapada express .

Castilla se encuentra en el partido de Chacabuco , en el noroeste de la provincia de Buenos Aires . Se trata de una localidad pequeña, rodeada de campo, que conserva su esencia rural y su ritmo pausado. Queda a 150 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Está ubicada a pocos kilómetros de la ciudad cabecera de Chacabuco y relativamente cerca de otras localidades importantes como Junín. La zona está bien conectada por rutas provinciales y nacionales, lo que facilita el acceso desde distintos puntos de la provincia.

Qué se puede hacer en Castilla

Uno de los principales atractivos de Castilla es su tranquilidad. Caminar por sus calles permite disfrutar de un entorno relajado, con construcciones tradicionales y una fuerte identidad de pueblo bonaerense.

Además, es un destino ideal para quienes buscan actividades al aire libre. Los alrededores rurales invitan a recorrer caminos, andar en bicicleta o simplemente descansar en contacto con la naturaleza, lejos del ruido de la ciudad.

La gastronomía es otro de los puntos fuertes. El pueblo es conocido por sus comidas caseras y abundantes, especialmente en almacenes de campo y restaurantes familiares donde se destacan las carnes, pastas y platos típicos argentinos.

También se pueden visitar espacios históricos y sociales del pueblo, como clubes o antiguas edificaciones, que reflejan la vida comunitaria y la historia de la región.

Castilla La estación de trenes es un símbolo de un pasado más pujante cuando las líneas funcionaban. Imagen: Gaby Cuello/Pueblos de Buenos Aires (Facebook)

Cómo ir hasta Castilla

Para llegar a Castilla desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en auto particular, una de las opciones más directas es tomar el Acceso Oeste y luego continuar por la Ruta Nacional 7 en dirección a Luján y Junín.

A la altura de Chacabuco, se debe desviar hacia caminos provinciales que conducen directamente a Castilla, recorriendo los últimos kilómetros por rutas rurales. El trayecto total es de aproximadamente 200 kilómetros y puede realizarse en unas 2 horas y media, dependiendo del tránsito.

El camino es mayormente recto y en buen estado, lo que lo convierte en una opción cómoda para una escapada corta de fin de semana sin demasiadas complicaciones.