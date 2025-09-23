El pequeño pueblo de Jujuy que tenés que conocer: tradición, historia y el escenario de una serie de Netflix

Si bien ya era un gran atractivo para el turismo por todo lo que tiene para ofrecer, su aparición en una serie de Netflix impulsó las visitas.

Este lugar tiene un atractivo encantador para el turismo y ha sumado varias visitas tras su aparición en una serie de Netflix.

El turismo en el noroeste argentino sorprende con rincones donde la historia y la cultura se combinan con paisajes únicos. Susques , un pequeño pueblo de la Puna jujeña , cautiva con su encanto ancestral y un entorno natural imponente que atrae a visitantes que buscan conocer un lugar auténtico y lleno de tradición.

Enmarcado por montañas y salares, este destino es reconocido por su iglesia del siglo XVI y por ser una parada clave para quienes recorren la Ruta Nacional 52 hacia Chile. En los últimos años, además, su belleza captó la atención de la industria audiovisual, convirtiéndose en el escenario de una serie de Netflix que llevó su paisaje a una audiencia internacional.

Susques se encuentra en la provincia de Jujuy, a unos 3675 metros sobre el nivel del mar . Es la primera localidad argentina sobre la Ruta Nacional 52 en el camino que une el país con Chile a través del Paso de Jama .

Rodeado por la inmensidad de la Puna, está a 150 kilómetros de Purmamarca y a unos 220 kilómetros de San Salvador de Jujuy . Su ubicación lo convierte en un punto estratégico para quienes exploran los salares y las rutas de altura de la región.

Qué se puede hacer en Susques

El pueblo invita al turismo a recorrer la iglesia Nuestra Señora de Belén, considerada la más antigua de la provincia y declarada Monumento Histórico Nacional. Sus paredes de adobe y su altar de madera tallada reflejan la herencia colonial y la fusión de tradiciones andinas y cristianas que caracterizan a la Puna.

Caminar por sus calles es otra experiencia imperdible: la arquitectura de adobe, los talleres de artesanos y las pequeñas casas de techos bajos dan cuenta de una vida marcada por la tradición. En el centro se pueden conseguir tejidos de lana de llama y artesanías en piedra o cerámica, elaboradas por familias locales que mantienen las técnicas ancestrales.

La gastronomía también merece un alto. En comedores familiares se sirven platos típicos como la llama a la parrilla, empanadas de quinoa y tamales, ideales para reponer energías después de una jornada de altura. Además, la reciente filmación de la serie de Netflix “Las Maldiciones”, protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Gustavo Bassani y Monna Antonópulos, convirtió a Susques en un destino atractivo para quienes buscan conocer los escenarios donde se rodaron sus escenas.

Cómo ir hasta Susques

Desde San Salvador de Jujuy se accede en vehículo por la Ruta Nacional 9 hasta Purmamarca y, desde allí, por la Ruta Nacional 52 que cruza la Cuesta de Lipán y las Salinas Grandes. El viaje en auto dura cerca de cuatro horas y ofrece vistas imponentes de montañas, salares y planicies de altura para el turismo. Otra alternativa es llegar desde Chile a través del Paso de Jama, lo que convierte a Susques en una escala ideal para quienes viajan entre ambos países.

No hay transporte público directo desde la capital jujeña, por lo que se recomienda contratar excursiones organizadas o disponer de vehículo propio. Las rutas están en buen estado, pero es importante considerar la altura y las variaciones de clima típicas de la Puna.