El pintoresco pueblo de Buenos Aires que se destaca por su buena gastronomía

A pocos kilómetros de CABA, este destino te invita a descubrir sus sabores tradicionales, calles históricas y propuestas para toda la familia.

Este es el mejor destino para disfrutar de un verdadero almuerzo de campo.

Durante el año, muchos porteños prefieren hacer escapadas de campo sin tener que alejarse demasiado de la Ciudad de Buenos Aires . Entre los mejores destinos para visitar se encuentra Uribelarrea , un lugar cuya identidad rural, arquitectura de fines del siglo XIX y amplia oferta culinaria atraen a todo tipo de personas.

Además de los restaurantes y bodegones , este rincón ofrece paseos al aire libre, ferias de productores y paisajes perfectos para los amantes de la fotografía. Esto lo convierte en una opción ideal para disfrutar un fin de semana distinto en familia, con amigos o en pareja.

Uribelarrea pertenece al partido de Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires , y se encuentra a 82 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que se puede visitar en el día o en una escapada de fin de semana. La localidad fue fundada en 1889 como una colonia agrícola y todavía conserva buena parte de su diseño original, como las calles de tierra, construcciones de época y su ambiente tranquilo.

Uno de los lugares más visitados es el casco histórico, donde se ubican la Plaza Centenario y la Iglesia Nuestra Señora de Luján . Durante ese recorrido también se pueden apreciar las edificaciones antiguas de la comunidad y disfrutar de un ritmo mucho más relajado que el de las grandes ciudades.

La fama de Uribelarrea también creció gracias a su propuesta gastronómica . La mayoría de los turistas llegan interesados en probar asados al estilo campestre, pastas elaboradas de forma artesanal, embutidos, quesos regionales y dulces caseros preparados por productores locales.

Entre los establecimientos más conocidos están las parrillas tradicionales, fondas y estancias en las que se puede disfrutar de almuerzos abundantes con espacios verdes y actividades rurales, una fórmula que convirtió al pueblo en uno de los destinos gastronómicos más buscados del interior bonaerense.

El lugar perfecto para comer y descansar en la naturaleza. Gentileza - Ig: @uribelarreaoficial

Qué se puede hacer en Uribelarrea

Más allá de la comida, Uribelarrea ofrece alternativas para quienes buscan recorrer el pueblo en paz y conocer parte de su historia. Entre las actividades más recomendadas aparecen:

Caminar por la Plaza Centenario y observar las construcciones históricas que rodean el espacio público

y observar las construcciones históricas que rodean el espacio público Visitar la Iglesia Nuestra Señora de Luján , uno de los edificios más representativos de la localidad

, uno de los edificios más representativos de la localidad Recorrer el tradicional túnel de árboles, ideal para paseos a pie o en bicicleta

Conocer las ferias de artesanos y productores regionales

Comprar quesos, salames, conservas, dulces y otros productos elaborados en la zona

Disfrutar de un almuerzo en parrillas, bodegones o estancias rurales con platos típicos

Compartir un día de campo con actividades recreativas al aire libre

Otra de las características que distinguen al pueblo es su ambiente sereno, con calles silenciosas y espacios verdes que permiten descansar y desconectarse del movimiento cotidiano. Como en los fines de semana y feriados suele recibir una importante cantidad de visitantes, lo mejor es llegar temprano para no quedarse sin lugar para comer.

El destino es ideal para una jornada en familia. Gentileza - Ig: @uribelarreaoficial

Cómo ir hasta Uribelarrea

Quienes viajan en auto deben salir por la Autopista Riccheri, seguir por la Ruta Provincial 6 en dirección a Cañuelas y luego tomar la Ruta Nacional 205, desde donde se encuentra el acceso señalizado hacia la localidad. El trayecto total es de 82 kilómetros y demanda 1 hora y 20 minutos, según las condiciones del tránsito.

También existe la posibilidad de hacer el recorrido en tren. Para eso hay que tomar un servicio de la Línea Roca hasta Cañuelas y después combinar con otro ramal o un servicio de taxi hacia Uribelarrea. También se puede llegar en colectivo hasta Cañuelas y completar los últimos kilómetros mediante un transporte local.