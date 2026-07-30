Miradores, senderos y paisajes de película: la joya oculta de Salta que enamora a los turistas

Este rincón salteño no suele ser la primera opción para los turistas, pero quienes se animan descubren un lugar imponente rodeado de naturaleza.

Mientras muchos de los destinos más buscados por el turismo suelen ser aquellos populares, con variadas actividades para ofrecer a sus visitantes, Salta cuenta con una alternativa distinta . Este rincón de la provincia sorprende por sus impresionantes paisajes y el imponente entorno natural que la rodea.

Aquí no es que haya poco para hacer, pero el verdadero protagonista es el entorno, ideal para sentirse en un escenario de película. Además, el contacto directo con la naturaleza es otro de los factores principales para destacar al Parque Nacional Los Cardones.

El Parque Nacional Los Cardones se ubica en la zona norte de los Valles Calchaquíes, en Salta . Un detalle particular es la ubicación de la parte sur del predio en el departamento de San Carlos, mientras el sector restante se encuentra en Cachi.

Este paraíso de 64.117 hectáreas protege una zona desértica de la prepuna y la puna, con alturas desde los 2.700 metros hasta los 5.000 metros sobre el nivel del mar.

El principal atractivo del Parque Nacional Los Cardones es el Valle Encantado . Aquí se puede realizar trekking y senderismo en rutas de baja dificultad como el Sendero El Ciénego y el Sendero Papas Andinas. Ambos recorridos permiten apreciar de cerca la vegetación autóctona.

En esta área resulta habitual que los amantes de la geología se internen a analizar las distintas capas de roca sedimentada y las formas expuestas en los miradores naturales. Esto también es aprovechado por los aficionados a la fotografía, abocados a conseguir postales únicas del imponente paisaje.

La Recta del Tin Tin es el corazón del predio, donde entran los grandes protagonistas: los cardones. Estos cactus, acompañados del panorama desértico, recuerdan a las películas del viejo oeste, como una escenografía montada por el mejor estudio de Hollywood.

Asimismo, es posible avistar la fauna típica de la zona. Abundan los ejemplares de guanacos, vistos habitualmente en manada, y los zorros grises. El carpintero de los cardones, ave emblemática de la región, suma un atractivo especial para las cámaras.

Los más aventureros disponen de un sector ideal para subir la adrenalina. El área del Churcal ofrece montañismo de alta dificultad para ascender a la cima del Cerro Malcantón. Por su parte, el Sendero los Guaipos y casi todo el territorio poseen circuitos adaptados al ciclismo, combinando actividades para convertir este rincón salteño en una opción ideal para todos los gustos.

Cómo ir hasta el Parque Nacional Los Cardones

Desde la capital de Salta, la distancia es de unos 150 kilómetros y el trayecto en auto toma alrededor de tres horas y media. Hay que iniciar el camino por la Ruta Nacional 68 en dirección al sur, para empalmar con la Ruta Provincial 33 al llegar a El Carril. La entrada se identifica al alcanzar el punto más alto del recorrido, llamado la Piedra del Molino.

Quienes no cuenten con vehículo deberán considerar que, al tratarse de una reserva atravesada por una ruta nacional, no dispone de terminal para transporte de larga o media distancia. La única alternativa consiste en tomar los colectivos con salida desde Cachi.