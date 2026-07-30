La Provincia abrió la sexta convocatoria del programa "Desarrollo Rural Bonaerense" tras acompañar a casi 2.000 productores + Agregar ámbito en









El Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense aprobó un nuevo Manual Operativo y dará treinta días para la presentación de proyectos destinados a pequeños y medianos productores, cooperativas y PyMEs agropecuarias

El programa fue creado en 2021 con el objetivo de fortalecer el sistema económico productivo agropecuario, pesquero, agroalimentario y de alimentos de la Provincia de manera sustentable, tanto social como económica y ambientalmente. Gentileza - Ig: @uribelarreaoficial

El Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires convocó a la sexta presentación de proyectos en el marco del Programa Provincial "Desarrollo Rural Bonaerense", que ofrece acompañamiento técnico a productoras y productores agropecuarios, pequeños y medianos productores, productores familiares, PyMEs y cooperativas agropecuarias, agroalimentarias y agroindustriales de ese territorio.

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La medida se formalizó a través de la Resolución 248/2026, firmada el lunes 27 de julio por el ministro Javier Leonel Rodríguez y publicada este jueves en el Boletín Oficial. El plazo para presentar proyectos será de 30 días corridos desde la publicación de la norma.

El programa fue creado en 2021 con el objetivo de fortalecer el sistema económico productivo agropecuario, pesquero, agroalimentario y de alimentos de la Provincia de manera sustentable, tanto social como económica y ambientalmente. Apunta a que los grupos de productores incorporen innovaciones tecnológicas y organizacionales, favorezcan transiciones productivas y procesos de reconversión, sumen etapas de mayor agregado de valor en origen, fortalezcan procesos colaborativos o cooperativos y avancen en la regularización de su actividad productiva.

Desde su lanzamiento, el programa acumuló cinco convocatorias previas. En la primera se presentaron 45 proyectos, de los cuales se aprobaron 44 y se rechazó uno por no ajustarse a los requisitos del manual operativo. La segunda convocatoria recibió 14 proyectos y los aprobó en su totalidad, mientras que en la tercera se presentaron 55 proyectos, de los que resultaron aprobados 35. La cuarta convocatoria sumó 68 presentaciones con 62 aprobaciones, y en la quinta se presentaron 78 proyectos, de los cuales 64 fueron aprobados.

En conjunto, las cinco convocatorias anteriores permitieron aprobar e iniciar actividades en 205 proyectos, lo que implicó el acompañamiento técnico del Ministerio a alrededor de 1.937 productoras y productores de distintas regiones y actividades productivas de la Provincia. La resolución sostiene que esos resultados muestran el acierto de los objetivos del programa y la necesidad de ampliar la participación de más productores.