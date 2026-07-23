Los 3 rincones de Buenos Aires para una escapada de campo que recarga energías

Entre la calma y los paisajes únicos, estos rincones de la provincia son perfectos para cortar con la rutina sin irse muy lejos.

Aunque muchos no lo sepan, cerca de la Ciudad de Buenos Aires existen rincones pintorescos que parecen sacados de una postal. Con calles tranquilas, construcciones históricas y propuestas gastronómicas tradicionales, estos destinos ofrecen la mejor escapada de fin de semana .

Esos viajeros que buscan una experiencia única sin tener que salir del país pueden encontrar opciones llenas de espacios verdes y atractivos culturales. Actualmente, estos tres pueblos bonaerenses ofrecen actividades para todas las edades y te ofrecen lo mejor del turismo rural.

Ubicado en el partido de Cañuelas, Uribelarrea se encuentra a 85 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y es uno de los puntos más elegidos de la provincia. Su historia agrícola, las calles de tierra y la arquitectura centenaria le dieron una estética que también conquistó al cine, ya que varias producciones nacionales e internacionales eligieron filmar en sus calles.

Su principal punto de interés es la Iglesia Nuestra Señora de Luján , inaugurada en 1890 y diseñada por el arquitecto Pedro Benoit , el mismo responsable del trazado urbano de La Plata. Frente al templo se encuentra la plaza principal, otro de los lugares más visitados por quienes llegan al pueblo. Para quienes buscan productos artesanales, dentro de la Escuela Agrotécnica Salesiana Don Bosco , fundada en 1894 , se producen quesos y dulce de leche.

Feria de Artesanos con productos regionales, embutidos, conservas y trabajos en cuero y madera

con productos regionales, embutidos, conservas y trabajos en cuero y madera Museo de Máquinas y Herramientas Leopoldo Rizzi , instalado en un antiguo galpón ferroviario

, instalado en un antiguo galpón ferroviario Restaurantes de campo con asados a la leña, picadas abundantes y cerveza artesanal

Para llegar en auto hay que agarrar la Autopista Riccheri, seguir el camino por la Autopista Ezeiza-Cañuelas y más tarde seguir por la Ruta Nacional 205 hasta el kilómetro 82,5.

San Vicente

A apenas 51 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, San Vicente cuenta con un gran patrimonio histórico y rincones verdes perfectos para quienes necesitan escapar de la ciudad por unos días. Uno de sus mayores atractivos es la Reserva Laguna San Vicente, un espejo de agua de 180 hectáreas que es perfecto para caminatas, picnics y distintas actividades recreativas.

El lugar más emblemático del distrito es la Quinta 17 de Octubre, actual Museo Histórico 17 de Octubre. El predio fue residencia de Juan Domingo Perón, donde se conservan sus restos y fue declarado Lugar Histórico Nacional. El complejo, además, cuenta con 18 hectáreas de parque e incluye:

El antiguo chalet convertido en museo

Salas de exposiciones permanentes y temporarias

Una réplica de una estación ferroviaria

El tren presidencial que fue utilizado por distintos mandatarios argentinos

El pueblo que te hace sentir como si estuvieras en otra época. Gentileza - Municipio de San Vicente

La ciudad también invita a recorrer la vieja estación ferroviaria, la Casa de los Payadores y las ferias de emprendedores que suelen organizarse durante los fines de semana. Quienes viajan en auto pueden acceder por la Autopista Riccheri y la Ruta Provincial 58. También se puede llegar con la Línea Roca hasta la estación Alejandro Korn y seguir hasta el centro de San Vicente.

Villa Lía

Dentro del partido de San Antonio de Areco se encuentra Villa Lía, un pueblito que se encuentra a 127 kilómetros del Obelisco. Ahí mismo viven 1.200 habitantes y solo una de sus calles está asfaltada. Conocido como el "Pueblo de Inmigrantes", mantiene vivas muchas costumbres de las familias que llegaron desde Europa y participaron de su crecimiento.

Al caminar por sus calles, los turistas pueden descubrir antiguas construcciones, almacenes históricos y rincones únicos. Entre los lugares más recomendados por quienes conocen la localidad, se encuentran los tradicionales almacenes de ramos generales. Los más conocidos son:

Almacén de Pascual

Almacén de Caunedo

Conocido como "Pueblo de inmigrantes", este destino te va a enamorar. Gentileza - San Antonio de Areco

Ambos ofrecen platos típicos de campo y empanadas caseras para disfrutar. Otro paseo imperdible es el Museo y Centro Cultural Los Rostros de la Pampa, donde se exhiben fotografías antiguas, herramientas rurales y objetos que pertenecían a las familias fundadoras del pueblo. La Casa Bella Vista es otro punto imperdible, construido en 1928 y elegido como escenario de la película "Imaginando Argentina", protagonizada por Antonio Banderas.