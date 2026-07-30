Vacaciones de invierno en Córdoba: la provincia despliega una agenda cultural con teatro, museos, talleres y actividades gratuitas

Hasta el 2 de agosto, la provincia ofrece propuestas para toda la familia en museos, teatros y centros culturales. La programación se suma a los atractivos naturales de la provincia y busca consolidar a Córdoba como uno de los principales destinos turísticos del receso invernal.

La Cumbrecita, la ciudad de Córdoba y distintos destinos del interior combinan patrimonio histórico, naturaleza y experiencias culturales para todas las edades.

Con el receso escolar de invierno, Córdoba vuelve a posicionarse como uno de los destinos turísticos más elegidos del país gracias a una propuesta que combina naturaleza, gastronomía y una amplia agenda cultural. Hasta el 2 de agosto , la Agencia Córdoba Cultura desarrollará una programación especial con actividades destinadas a niños, jóvenes y adultos en museos, teatros, centros culturales y espacios patrimoniales distribuidos en toda la provincia.

La iniciativa incluye espectáculos teatrales, funciones de títeres, cine, literatura, talleres creativos, muestras artísticas y experiencias participativas pensadas para que tanto los cordobeses como los turistas puedan disfrutar de las vacaciones de invierno con propuestas accesibles y de calidad.

" Queremos que quienes visiten Córdoba durante estas vacaciones, y también las familias cordobesas, encuentren en nuestros espacios una oportunidad para disfrutar y compartir. Hemos preparado propuestas para recrear a los niños, pero también para generar momentos de encuentro en familia, con espectáculos y actividades de gran calidad y nivel artístico ", afirmó el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio .

Entre los destinos destacados sobresale La Cumbrecita , ubicada a unos 40 minutos de Villa General Belgrano. Reconocida por su entorno serrano, bosques y senderos naturales ideales para realizar caminatas, cabalgatas, pesca y turismo aventura, la localidad también preparó una nutrida programación cultural gratuita para todo julio.

La agenda incluye espectáculos, cine, literatura, talleres participativos y actividades para las infancias en toda la provincia.

Cada lunes se desarrolla "La Cumbrecita Histórica" , una visita guiada por el casco urbano que permite conocer el origen de la tradicional aldea alpina, su arquitectura centroeuropea y los principales hitos de su fundación.

La agenda continúa durante toda la semana con propuestas itinerantes: los martes hay espectáculos musicales, mientras que miércoles y jueves el teatro sale a las calles con funciones en distintos puntos del pueblo, invitando a recorrer sus paisajes desde una perspectiva artística.

Museos, arte y actividades para las infancias

La ciudad de Córdoba también concentra buena parte de la programación invernal. Uno de los principales atractivos es el Museo Evita Palacio Ferreyra, que alberga la colección artística de la provincia en un edificio histórico rodeado de jardines y cuenta con salas permanentes dedicadas a dos referentes de la pintura argentina: Fernando Fader y Emilio Pettoruti.

Durante el receso, el museo incorporó talleres especialmente diseñados para niños. Entre ellos se destaca "Tu personaje favorito", destinado a chicos de entre 8 y 14 años, donde los participantes recrean personajes reales o imaginarios inspirados en las obras expuestas.

Para los más pequeños, la propuesta "Los Mensajes Secretos del Palacio" invita a descubrir pistas y resolver desafíos mediante una experiencia lúdica basada en historias y mensajes ocultos dentro del edificio. El museo permanece abierto de martes a domingo, de 10 a 19, con entradas a precios accesibles y promociones para grupos familiares.

Otro de los espacios destacados es el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa, cuya programación combina arte contemporáneo, memoria histórica y reflexión sobre temas de actualidad mediante exposiciones de artistas locales e internacionales.

A su vez, el Museo Provincial de Ciencias Naturales continúa siendo una de las opciones preferidas por las familias gracias a sus colecciones permanentes y experiencias inmersivas que acercan la ciencia al público infantil de manera interactiva.

Un recorrido por la historia y el patrimonio cordobés

La agenda cultural también se extiende al interior provincial, donde museos y sitios históricos ofrecen propuestas para quienes buscan complementar el turismo de naturaleza con experiencias vinculadas al patrimonio.

En Ischilín, la Casa Museo Fernando Fader permite recorrer el lugar donde el reconocido pintor desarrolló parte de su obra, mientras que en Villa de María del Río Seco la Casa Museo Leopoldo Lugones conserva la memoria del escritor cordobés en su vivienda natal.

El circuito continúa en Río Segundo, con el Museo Arqueológico Provincial Aníbal Montes, dedicado a preservar el patrimonio de los pueblos originarios que habitaron la región; en Alpa Corral, donde el museo provincial rescata la historia local; y en Villa María, donde el Museo Provincial Amadeo Sabattini recorre la trayectoria política y el legado de uno de los gobernadores más influyentes de Córdoba.

Con una programación distribuida en toda la provincia, las vacaciones de invierno consolidan a Córdoba como un destino que combina paisajes serranos, historia, arte y entretenimiento, ofreciendo alternativas para todas las edades y transformando a la cultura en uno de los principales motores de la temporada turística invernal.



El museo donde se puede revivir la pasión de todos los Mundiales

En el marco de las vacaciones de invierno, y tras el paso de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Museo Provincial del Deporte de Córdoba se presenta como una de las propuestas más atractivas para disfrutar en familia durante el receso invernal.

Ubicado en el corazón del estadio Mario Alberto Kempes, el espacio combina historia, deporte y entretenimiento con una experiencia pensada para todas las edades. En esta oportunidad, el clima mundialista suma un atractivo especial a través de una muestra dedicada a las Copas del Mundo, que invita a recorrer décadas de recuerdos y emociones.

La propuesta reúne una colección de álbumes y figuritas mundialistas que atraviesan distintas generaciones y permiten recordar a grandes figuras, selecciones históricas y momentos inolvidables del fútbol.

La exhibición incluye colecciones completas y piezas originales que forman parte de la memoria de miles de fanáticos, despertando la nostalgia de los más grandes y la curiosidad de los más chicos. También podrán apreciarse camisetas históricas, objetos vinculados a distintas Copas del Mundo y una réplica de la Copa Mundial obtenida por la Selección Argentina en Qatar 2022.

Además de la muestra especial, el museo alberga más de 250 piezas originales que narran la historia del deporte cordobés y argentino. Entre sus principales joyas se destacan la Copa Conmebol obtenida por el Club Atlético Talleres, la primera copa disputada en el fútbol cordobés en 1913, conquistada por el Club Atlético Belgrano, junto a otros trofeos y objetos de gran valor histórico.

El recorrido también incluye espacios permanentes como la sala de proyección, con un sector dedicado al Mundial Argentina 1978, el espacio de los Cordobeses Olímpicos, la Biblioteca Pública (que incorpora nuevo material de manera permanente) y diferentes salas que completan un circuito imperdible para quienes visitan el estadio.

La experiencia se completa con un recorrido por sectores emblemáticos del estadio Mario Alberto Kempes, como los vestuarios, el túnel de salida al campo de juego, el palco oficial y otros espacios que habitualmente permanecen reservados para los grandes eventos deportivos.

El Museo Provincial del Deporte funciona en el estadio Mario Alberto Kempes y puede visitarse de martes a domingos y feriados, de 10 a 13 y de 14 a 18 horas.