Quién es Willy Bronca, el rapero que será telonero de María Becerra en River

Quién es el artista urbano elegido para abrir los shows de María Becerra los días 12 y 13 de diciembre en el Monumental.

El anuncio de María Becerra sobre sus conciertos en el Estadio River Plate trajo sorpresa extra para muchos, ya que Willy Bronca fue confirmado como uno de los teloneros oficiales para las fechas del 12 y 13 de diciembre, un paso enorme en la carrera del rapero argentino-peruano.

La elección de Bronca abre la puerta a una escena urbana que viene ganando terreno en la escena local, mezclando estilos y público de distintas generaciones . No es algo que pase todos los días en un Monumental que históricamente está reservado para estrellas consagradas. Para muchos será la primera vez que escuchan a Bronca en vivo frente a un público tan numeroso, mientras otros esperan ver cómo su estilo propio dialoga con el repertorio de Becerra en un mismo espectáculo.

Willy Bronca es un artista rapero y multiinstrumentista , nacido en Perú y criado en el conurbano bonaerense. Con el tiempo construyó una propuesta que va más allá del rap tradicional y fusiona ese género con jazz, funk, soul y folclore latinoamericano , lo que le da una impronta sonora única dentro de la escena local.

Una de las cosas que más lo distingue sobre el escenario es que no solo rapea, sino que también toca la batería mientras lo hace , aportándole un plus escénico poco común en el circuito urbano.

Su carrera comenzó tocando en espacios públicos, en subtes y colectivos, y fue armando poco a poco una trayectoria que lo llevó a formar una banda de hasta diez músicos, permitiéndole desarrollar una paleta sonora amplia y bastante original. Bronca también pasó por escenarios importantes junto a figuras ya reconocidas: compartió shows con Divididos, Bersuit y Manu Chao , y fue invitado por León Gieco para grabar una nueva versión de “La Marcha de la Bronca”.

María Becerra en River: todo lo que tenés que saber

María Becerra ya había anunciado su regreso al Estadio de River Plate con dos funciones programadas para el 12 y 13 de diciembre, y las mismas generaron una gran expectativa entre su público. Los conciertos tendrán un formato 360°, con el escenario en el centro del campo, lo que permite contemplar el show desde todos los ángulos, una apuesta que pretende conectar aún más con la audiencia presente en el Monumental.

Las entradas para el primer show se agotaron en tiempo récord, lo que llevó a sumar una segunda fecha. Esa alta demanda consolidó a Becerra como una de las artistas más potentes del país y convirtió a estos recitales en una de las citas musicales más importantes del año.

Los horarios programados indican que las puertas abren alrededor de las 16:00, con las actuaciones de Zé Pequeña y Taichu antes de la presentación principal. En ese orden de cosas, Willy Bronca subirá al escenario aproximadamente a las 18:45, ofreciendo una antesala que muchos fanáticos ya anticipan con curiosidad.