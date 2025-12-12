Luego de salir campeón de la MLS con el Inter Miami, donde fue elegido MVP del torneo, Lionel Messi volverá a recibir otro reconocimiento, pero en esta ocasión mucho más grande. Se trata de una imponente estatua de 21 metros en la India.
Messi viajará a la India para inaugurar una estatua suya de 21 metros
El futbolista argentino Lionel Messi inaugurará a distancia una estatua de 21 metros de sí mismo en India este sábado en el lanzamiento de una gira por Asia.
La escultura de hierro, en Calcuta, representa a Messi levantando la Copa del Mundo. Sin embargo, por motivos de seguridad, el astro de Argentina la inaugurará en remoto y no en persona.
El delantero de 38 años se embarca en una gira llamada GOAT (las siglas en inglés para referirse al mejor de la historia) que abarcará cuatro ciudades indias y una posible reunión con el primer ministro Narendra Modi.
En Calcuta, en el este de India, se ha instalado una zona para aficionados con una réplica a tamaño real de Messi sentado en un trono. El recinto también recrea la casa del astro en Miami, con maniquíes de sus familiares.
El principal escultor de la estatua, Monti Paul, contó que realizó su obra en 40 días. "Es una cuestión de orgullo erigir la escultura de Messi. Es la estatua más alta que he hecho", dijo.
