El caribe de la Patagonia argentina: un paraíso de aguas turquesas que tenés que conocer

Este rincón del sur argentino recuerda a las mejores playas del mundo gracias a la transparencia de sus aguas cristalinas.

Este rincón argentino recuerda al Caribe gracias a la transparencia de sus aguas.

Las aguas cristalinas del Caribe suelen ser una tentación para el turismo , pero es un viaje que para los argentinos requiere una logística importante. Lo que no muchos saben es que dentro del país existe un rincón que no tiene nada que envidiarles a esas zonas costeras del continente.

Al sur del país, esta joya tiene todo lo necesario para vivir una experiencia similar con varios agregados que le dan un toque único. Ya sea en época de calor o de mucho frío, Lago Puelo es una alternativa ideal para pasar unas vacaciones únicas en un lugar con una impronta distinta.

Lago Puelo está ubicado en el extremo noroeste de la provincia de Chubut . El pueblo se encuentra a pocos kilómetros del límite fronterizo con Chile y forma parte del departamento de Cushamen.

Lago Puelo es la alternativa ideal para quienes sueñan con paisajes de película pero buscan una opción más amigable con el bolsillo.

La localidad de Lago Puelo está justo al lado del sitio que le da nombre al lugar. Todo el entorno está cuidado y protegido por el Parque Nacional Lago Puelo , que se encarga de preservar la naturaleza de esta parte de la cordillera.

Se puede caminar por los senderos habilitados que atraviesan los bosques del área protegida . El recorrido debe hacerse por los caminos marcados para no afectar la flora ni la fauna del lugar, siguiendo estrictamente las indicaciones que el personal del parque establece para quienes transitan por la zona y así evitar inconvenientes.

Es posible realizar pesca deportiva en las áreas. Es obligatorio obtener el permiso correspondiente antes de realizar la actividad, consultando previamente cuáles son los puntos de venta o los canales digitales donde se tramita la autorización para cumplir con la normativa.

Existen espacios para disfrutar del entorno y allí hay mesas y bancos para los visitantes, estando prohibido encender fuego fuera de las parrillas autorizadas y siempre respetando las normas para mantener el espacio en las condiciones que establece la administración del parque.

Se permite el ingreso con equipos propios de navegación en las zonas habilitadas por la Prefectura Naval Argentina. Es necesario realizar el registro obligatorio ante las autoridades correspondientes para cumplir con las normas de seguridad náutica al momento de realizar la actividad.

Cómo ir hasta Lago Puelo

Para llegar desde Rawson hay que ir hacia el oeste por la Ruta Provincial 7 hasta conectar con la Ruta Nacional 25. Se sigue por ese camino pasando por Trelew, Gaiman y Las Plumas hasta llegar al cruce con la Ruta Nacional 40.

Desde ahí, se sigue por la RN40 hacia el norte, pasando cerca de Esquel y El Hoyo. Al llegar al paraje Cerro Radal, hay que doblar hacia la Ruta Provincial 16, que es el camino que entra directo al pueblo de Lago Puelo.