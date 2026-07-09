Las 3 joyas de Buenos Aires para una escapada rural sin alejarte mucho de la ciudad

Hay destinos argentinos llenos de historia, naturaleza y propuestas tradicionales que te invitan a cambiar la rutina, al menos por un rato.

La provincia de Buenos Aires cuenta con numerosos pueblos que todavía mantienen el mismo ritmo pausado de otras épocas. Con calles tranquilas, antiguas estaciones ferroviarias y plazas arboladas, estos rincones son ideales para una breve escapada, especialmente para quienes buscan un cambio de aire durante un fin de semana.

Muchos de estos destinos pueden recorrerse en tan solo un día o en un fin de semana. Además de sus paisajes , estos lugares también ofrecen propuestas gastronómicas , ferias y fiestas populares que mantienen vivas las tradiciones locales y atraen visitantes durante todo el año.

Ubicado en el partido de Carmen de Areco , Tres Sargentos es un pequeño pueblo de menos de 400 habitantes que conserva gran parte de su identidad ferroviaria. Durante la primavera, los espacios verdes son ideales y convierten al lugar en una alternativa muy elegida para quienes buscan recorrer largas distancias en paz.

El crecimiento de la localidad de debe al paso del ferrocarril de la Compañía General de Buenos Aires , que más tarde pasó a integrar la Línea General Belgrano . Desde 1908 , el servicio permitió el traslado de pasajeros hasta Rosario y favoreció el desarrollo comercial de toda la región.

La actividad ferroviaria llegó a su fin en 2002 , cuando dejó de circular el último tren. A pesar de ese cambio, la estación y gran parte de la infraestructura permanecen en excelentes condiciones gracias al trabajo de la asociación civil Los Amigos del Belgrano , que impulsa tareas de conservación del predio. El antiguo edificio actualmente alberga una biblioteca y la radio comunitaria La Vieja Estación 96.9 .

Los fines de semana, el predio recibe una feria cultural donde participan productores gastronómicos, artesanos y músicos de la zona, lo que convierte a Tres Sargentos en un paseo ideal para disfrutar del aire libre y conocer el patrimonio ferroviario de la provincia de Buenos Aires.

Rawson

Dentro del partido de Chacabuco, Rawson aparece como otro destino atractivo para quienes prefieren los pueblos con una gran vida comunitaria. La localidad reúne menos de 2.200 habitantes y ofrece un entorno tranquilo dominado por una amplia plaza con abundante arboleda.

Uno de los acontecimientos más importantes del calendario local es la Fiesta Provincial de la Primavera, que se desarrolla cada noviembre y reúne a miles de visitantes. El programa incluye desfile de carrozas, espectáculos musicales, expositores, patio gastronómico y la tradicional elección de la representante de la celebración. Ese evento transformó a Rawson en un punto de encuentro para vecinos de distintas localidades, que llegan para compartir actividades culturales y recorrer los espacios públicos del pueblo.

Este lugar es la sede de la Fiesta Provincial de la Primavera. Imagen: Pablo Sabarotz/Youtube

Pero la propuesta turística no termina ahí, ya que desde 2017, la ciudad organiza también la Fiesta del Alfajor Artesanal, encuentro en el que se realiza un concurso que premia al mejor alfajor artesanal, la elaboración más creativa, el mejor expositor y el tradicional alfajor gigante. La programación se completa con peñas folklóricas, música en vivo, danzas y distintas actividades recreativas para toda la familia.

Gahan

En el partido de Salto se encuentra Gahan, un pueblo reconocido por su tranquilidad y por conservar uno de los paisajes urbanos más halagados del interior bonaerense. El creador de contenidos Guido Rodríguez, dedicado a recorrer pequeñas localidades de la provincia, lo definió como el lugar que tiene "el boulevard más lindo" de Buenos Aires.

La localidad cuenta con 11.000 habitantes y comparte una historia similar a la de muchos pueblos nacidos al calor del ferrocarril. Desde comienzos del siglo XX, el crecimiento económico y demográfico estuvo vinculado con la actividad de la estación local. El edificio pertenecía al Ferrocarril General Urquiza y funcionó durante décadas como el principal punto de conexión entre la zona, la Ciudad de Buenos Aires y otras localidades del país.

El pueblo que cuenta con tan solo 11.000 habitantes. Imagen: Instagram de gui10road

La actividad ferroviaria terminó definitivamente en 1998, cuando circuló el último tren de cargas. Aunque los servicios dejaron de operar, la estación permanece en buen estado y continúa como uno de los símbolos más importantes de Gahan. Hoy, quienes llegan al pueblo encuentran calles silenciosas, construcciones históricas y amplios espacios verdes que invitan a caminar en paz y tranquilidad.

Estos tres destinos muestran que no hace falta irse muy lejos para disfrutar de paisajes rurales, buena gastronomía y tradiciones locales. A pocas horas de la Ciudad de Buenos Aires, Tres Sargentos, Rawson y Gahan ofrecen experiencias diferentes que permiten desconectarse de la rutina y descubrir otra cara de la provincia.