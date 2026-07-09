Las 2 joyas de Mendoza ideales para escapar de la rutina y conectar con la naturaleza + Agregar ámbito en









Estos rincones mendocinos destacan por el entorno de paz que los rodea, lo que los convierte en una alternativa perfecta para huir del ruido de la ciudad.

La provincia cuenta con dos alternativas perfectas para escapar del ruido de la ciudad y conectar con la naturaleza. Daniela Villarreal

Para el turismo nacional e internacional, hay provincias de Argentina habitualmente asociadas a la naturaleza. Esto las transforma en la opción perfecta para desconectarse del ruido de la ciudad y la estresante rutina diaria, gracias a la calma generada en sus paisajes de ensueño.

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Mendoza tiene dos puntos ideales para quienes buscan este tipo de experiencias: la Reserva Natural Laguna del Diamante y la Laguna de los Horcones. En ambos rincones abundan la paz y tranquilidad, rodeados de montañas, vegetación y cursos de agua.

El volcán Maipo se puede apreciar de una forma muy particular desde este sitio. Turismo de Mendoza Reserva Laguna del Diamante La Reserva Natural Laguna del Diamante está ubicada en el departamento de San Carlos y protege más de 192.000 hectáreas de la cordillera mendocina. En el centro del área se encuentra la joya natural de donde proviene el nombre del lugar, ubicada a 3.250 metros sobre el nivel del mar y junto al volcán Maipo. Esta formación alcanza los 5.323 metros de altura. Su presencia no solo define la imagen del lugar, sino que también explica las características del terreno, con rocas y formaciones creadas por la actividad del mismo durante miles de años.

El nombre de la reserva surgió por el reflejo producido entre la montaña y la laguna. Cuando la superficie del agua permanece tranquila, la silueta del Maipo puede verse proyectada y formar una figura similar a un diamante. Allí nace el río Diamante, uno de los cursos más importantes de Mendoza, el cual comienza su recorrido entre las montañas antes de continuar hacia otros rincones de la provincia.

Este rincón mendocino, rodeado de naturaleza, es una alternativa ideal para vacacionar y salir del bullicio de la ciudad. Info del Este Dentro de la reserva se pueden realizar caminatas en los senderos que recorren los alrededores de la laguna. Algunos circuitos permiten observar el volcán Maipo desde distintos puntos y apreciar las especies habitantes.

Entre estas, aparecen ejemplares de guanacos, zorros colorados y aves como el cóndor andino y el águila mora. Los animales recorren los distintos sectores del área protegida y forman parte de la fauna característica de la región, sumando un atractivo distinto a este espacio. Laguna Los Horcones La Laguna Los Horcones se encuentra dentro del Parque Provincial Aconcagua y forma parte de un recorrido para conocer el entorno del cerro. El circuito tiene aproximadamente 2 kilómetros y atraviesa un sector del valle donde se observan montañas, lagunas y formaciones creadas durante miles de años. El paisaje de la zona fue transformado por la acción de antiguos glaciares. El movimiento del hielo modificó el terreno y dio forma al valle, mientras que el agua y el viento continuaron cambiando la superficie de la cordillera. Este lugar está muy cerca del cerro Aconcagua y forma parte de la misma reserva natural donde se encuentra. Gobierno de Mendoza La fauna del parque incluye especies como guanacos, zorros y distintas aves de montaña. Entre ellas se encuentra el cóndor andino, la más buscada por los fotógrafos que se acercan a este lugar. El sendero también permite conocer distintas vistas del Aconcagua, una montaña de 6.961 metros de altura que es la más alta de América. Si bien forman parte de la misma reserva, este sitio ya se considera de extrema dificultad y solo se aconseja ser escalado por expertos en montañismo.

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