En el día del malbec, tres winebars imperdibles

Dirección: República Árabe Siria 3037, Palermo.

CASA SEIS

Casa Seis (4).jpg

Es un flamante bar de vinos emplazado en un pequeño pero acogedor local, con una ambientación moderna y minimalista, donde se ofrecen etiquetas curadas por la sommelier Florencia Turdera, para maridar con preparaciones de autor. La selección se enfoca en dar visibilidad a proyectos pequeños, desconocidos y muy exclusivos, teniendo en cuenta también el terroir. Entre los 45 vinos ofrecidos, diez son 100 % malbec (aunque también hay blends con malbec) y varios de ellos se sirven por copa. El 17 de abril, en este winebar se podrá realizar una degustación de cuatro vinos con maridaje de platitos por $35 000. Se probará el Blanc de Malbec de Las Perdices, un vino de Luján de Cuyo con notas frutales y cítricas, buena estructura y una gran frescura; el Logia Rosé de Las Perdices, también de Luján de Cuyo, con aromas de frutas rojas y flores, y una acidez equilibrada; el The Apple Doesn' t Fall Far Away From Tree de Riccitelli, un blend de malbec de Perdriel y Tupungato que recuerda a frutos rojos, vainilla y chocolate, con taninos suaves y maduros, y un final persistente; y el Domaine Doutre Malbec de Gualtallary, con notas de frutos rojos y negros, hierbas y especias que le aportan complejidad. Estos vinos también se podrán degustar sin el maridaje, por $25 000.

Dirección: Guevara 495, Chacarita.

MALCRIADO

malcriado2.png

Este atractivo wine bar y restaurante invita a probar una amplia selección de vinos por copa (servidos desde un moderno dispensador) en compañía de carnes a la parrilla, al horno de barro y al disco de arado. La minuciosa selección está a cargo del dueño del lugar, Marcelo Gil, y por su carta desfilan más de 40 variedades de malbec, tres de las cuales pueden disfrutarse por copa. La carta busca brindar variedad, adaptándose a las tendencias del momento y conservando siempre la máxima calidad. Con esto en mente, elige vinos de alta gama y etiquetas accesibles para todos los bolsillos. Entre sus recomendaciones está el Fabre Terruño 375 de Fabre Montmayou (Luján de Cuyo), criado por 12 meses en barricas de roble francés, con aroma a frutos rojos y negros más notas de regaliz; el expresivo y sabroso vino El Esteco Blend de Extremos, que combina malbec de Cafayate y Chañar Punco; y el intenso y persistente DV Catena Malbec Malbec de Catena Zapata, recomendado para cortes complejos como el Tomahawk. El 17 de abril, ofrecerán un descuento del 10 % en todas las etiquetas de malbec de la carta, servidas por copa o por botella, y a partir de las 21 hs, en la sede se Parque Leloir se realizará la segunda edición del ciclo Wine Experience: un tapeo criollo más una degustación de vinos de alta gama por $18 000 por persona.

Direcciones: Martín Fierro 3249, Parque Leloir y Ramal Pilar Km 36.5, Tortuguitas (Shopping TOM).