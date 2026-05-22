Encontraron el punto débil de una de las bacterias más peligrosas para la salud humana + Agregar ámbito en









Se trata del patógeno Pseudomonas aeruginosa, frecuente en infecciones hospitalarias. Cuenta con una membrana externa que actúa de barrera protectora frente a numerosos fármacos.

Se trata de una bacteria que cuenta con una memebrana unida a su pared molecular. Getty Images/iStockphoto

Un equipo internacional de científicos halló el punto débil de una de las bacterias más peligrosas para la salud humana, luego de descubrir el mecanismo molecular que permite a la Pseudomonas aeruginosa resistir a los tratamientos. El hallazgo podría ayudar a revertir su resistencia a los antibióticos actuales.

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El estudio, publicado en el Journal of the American Chemical Society, fue realizado por investigadores del Instituto de Química Física Blas Cabrera del CSIS y la Universidad de Notre Dame (EEUU).

El patógeno Pseudomonas aeruginosa es frecuente en infecciones hospitalarias del grupo Gram negativas -las 15 más peligrosas del mundo según la Organización Mundial de la Salud (OMS)-, y cuya membrana externa actúa de barrera protectora frente a numerosos fármacos, entre ellos la penicilina.

Hallan el punto débil de una de las 15 bacterias más peligrosas para la salud humana

En este trabajo los investigadores identificaron cómo esta bacteria ancla su membrana protectora a su pared celular mediante una especie de "remache molecular". Al reproducir este mecanismo in vitro, hallaron que al bloquear la formación de este remache, la doble armadura de la bacteria se debilita, haciéndola vulnerable a los fármacos.

Pseudomonas aeruginosa Los investigadores identificaron cómo esta bacteria ancla su membrana protectora a su pared celular mediante una especie de "remache molecular". Hartmann Center El estudio, que identificó a la proteína responsable (PA2854), describe el mecanismo de unión entre la pared y la membrana paso a paso y muestra que esto es fundamental para la robustez de su envoltura, porque refuerza su capacidad de actuar como barrera frente a los antibióticos. El proceso se pudo ver mediante cristalografía de rayos X de alta intensidad (utilizando los sincrotrones ALBA en Barcelona y ESRF en Grenoble). "Nuestros resultados abren la puerta al desarrollo de nuevas estrategias antimicrobianas que se dirijan precisamente a interferir en este proceso y hagan la membrana más permeable a los fármacos", destacó el investigador Juan Hermoso, colíder la investigación. Estrategias contra las superbacterias La bacteria Pseudomonas aeruginosa, presente en el suelo, el agua y ambientes húmedos, es una causa frecuente de infecciones hospitalarias y puede provocar desde patologías leves, como otitis, hasta otras graves como infecciones pulmonares o neumonía. Puesto que el mecanismo descrito en este trabajo se conserva en otros patógenos Gram negativos, la investigación co-liderada por el IQF-CSIC y la Universidad de Notre Dame permite avanzar hacia nuevas estrategias para debilitar a estas bacterias multirresistentes, conocidas como “superbacterias”, y mejorar así la eficacia de los antibióticos.

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