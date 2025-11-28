Chau camisa floreada en Año Nuevo: la nueva tendencia 2026 para hombres que es furor

La reciente popularidad del tejido artesanal suma una alternativa fresca para las celebraciones y las noches cálidas.

Las fiestas de fin de año siempre traen alguna sorpresa en el estilo de vestimenta y esta vez el cambio en la moda masculina llega con una prenda artesanal . En estas fiestas, el tejido toma protagonismo y suma una opción distinta para quienes buscan algo fresco y nuevo.

La suavidad de estas camisas las pone en un lugar central para la temporada. Son prendas muy cómodas, versátiles y fáciles de adaptar a distintos momentos del día, desde una comida familiar hasta una noche al aire libre.

La versión tejida se puso de moda por su estructura aireada. Predomina en tonos neutros como blanco o crudo, que se ajustan bien a cualquier estilo y cualquier situación. También se puede usar sobre la malla durante los días de playa.

Los modelos más sueltos se volvieron los preferidos para los días calurosos . Su corte permite una ventilación natural que genera una sensación ligera que acompaña bien las altas temperaturas. Además, funcionan tanto en planes informales como en situaciones un poco más arregladas.

La prenda se adapta a múltiples propuestas. Una de las más elegidas es la salida de playa. Esta opción se volvió muy común en redes sociales y se ganó un lugar fuerte entre los looks del verano.

Otra alternativa es sumarla a un short de lino o jean para eventos al aire libre. La mezcla de texturas crea un contraste que se volvió habitual entre estilistas. Para cenas o celebraciones nocturnas, la combinación con un pantalón sastrero funciona muy bien.

¿Por qué reemplaza a la camisa floreada?

La prenda estampada tuvo años de popularidad gracias a su vibra veraniega. Pero ahora, el crochet ofrece una apariencia más cuidada y se integra mejor a looks tanto diurnos como nocturnos. Además, se adapta a distintas prendas, desde shorts hasta pantalones formales.

Además gusta por la textura, ya que la estructura tejida le da una profundidad visual sin saturar el conjunto y permite armar outfits con un aire más natural.