El gobierno bonaerense prorrogó el programa para fortalecer la gestión educativa hasta 2027

La Dirección General de Cultura y Educación oficializó la extensión del Programa Especial Provincial para el Fortalecimiento de la Gestión Educativa. La medida prevé continuar las acciones en áreas centrales, jefaturas regionales y distritales, e incluye la contratación de personal específico bajo el régimen de la Ley 10.579.

Alumnos participando de la Evaluación "Aprender", en la que participan 1.210.620 estudiantes de 31 mil escuelas públicas y privadas de todo el país (Imagen de archivo).

La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2027 el Programa Especial Provincial para el Fortalecimiento de la Gestión Educativa, según la Resolución Conjunta 6295 publicada este jueves en el Boletín Oficial.

La medida extiende la vigencia del esquema creado en 2021 para mejorar la ejecución, el seguimiento y el monitoreo de las acciones educativas en áreas centrales de la DGCyE, así como en las Jefaturas de Inspección Regional y Distrital.

La resolución fija además que la cantidad de módulos a asignar no podrá superar los utilizados bajo la normativa original, salvo autorización previa del Ministerio de Economía. También habilita la contratación de personal técnico-pedagógico por tiempo determinado, bajo el Capítulo XXV de la Ley 10.579, con entre 20 y 40 módulos semanales, alcanzados por los regímenes de incompatibilidades.

El texto dispone que las contrataciones serán aprobadas por la subsecretaría correspondiente y avaladas por la DGCyE, y encomienda a las áreas de Educación, Administración y Recursos Humanos y Planeamiento dictar las normas complementarias necesarias para la implementación del programa.

La provincia de Buenos Aires aprobó la extensión del proyecto de modernización digital en escuelas PBA ya había aprobado una revisión del Proyecto ARG22P01 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que busca fortalecer la transformación tecnológica de la administración pública bonaerense y reducir la brecha digital entre estudiantes de secundaria.

El programa, que lleva adelante el Ministerio de Gobierno tiene como objetivo principal modernizar la administración pública provincial y promover la inclusión digital de estudiantes de secundaria, técnicas y rurales. La extensión del proyecto permitirá continuar con capacitaciones, la adquisición de software y la entrega de notebooks, reforzando la transformación tecnológica en la provincia.