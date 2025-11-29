Chau al café común: la nueva tendencia 2026 que revolucionará la manera de prepararlo + Seguir en









Conocé distintas maneras de realizar esta bebida que podrían cambiar al mercado el próximo año.

Según las estadísticas, los argentinos consumen en promedio 208 tazas de café al año.

Hoy en día, el café no solo es una bebida, sino que se convirtió en parte de la vida cotidiana de muchas personas. Durante el último tiempo, aparecieron distintas maneras de prepararlo con una gran variedad de ingredientes que se convirtieron en tendencia, lo que transformó a esta bebida en una experiencia sensorial y única.

Así como con esta deliciosa bebida, la popularidad de las cafeterías de especialidad también aumentó considerablemente estos años. Tan solo en la Ciudad de Buenos Aires, se encuentran entre 250 y 300 locales de este tipo, donde la mayor concentración está en los barrios de Palermo, Chacarita, Colegiales y Villa Urquiza.

Palmyra - cafés fríos.jpg Palmyra Nuevas maneras virales de preparar café El café frío se volvió una de las bebidas más populares entre jóvenes durante el verano. Una tendencia que poco a poco comenzó a crecer en las cafeterías es la infusión de café con nitrógeno, denominado Nitro Coffee. Este se sirve frío y con espuma, mientras que destaca por su textura cremosa y su sabor dulce.

Otra bebida que ganó terreno entre los amantes del café es el Cold Brew, otra alternativa de café frío. Este se prepara al infusionar café con agua fría por un buen tiempo, que luego se agrega a un vaso de leche con hielo. El cold brew destaca por su sabor suave, poca acidez y notas más dulces.

Finalmente, una tendencia que creció especialmente entre deportistas es el café con proteína. El también llamado Proffee es una bebida que combina café con polvo de proteína que no solo brinda una gran cantidad de energía, sino también contribuye a la recuperación muscular después de hacer ejercicio.

