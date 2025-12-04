La Provincia convocó a dos audiencias públicas por el pedido de ABSA para modificar el régimen tarifario + Seguir en









El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos publicó hoy en el Boletín Oficial dos resoluciones que fijan para el 9 de enero de 2026 las audiencias públicas donde se expondrán los fundamentos del pedido de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) para actualizar las tarifas del servicio sanitario. Ambas convocatorias se realizarán en La Plata y deberán contar con la participación de usuarias, usuarios y representantes del concesionario.

La provincia de Buenos Aires convocó a dos audiencias para discutir el régimen tarifario.

El Gobierno bonaerense oficializó este jueves dos convocatorias a audiencias públicas para analizar el pedido de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) de modificar parcialmente el régimen tarifario establecido por los decretos 3144/08 y 3044/24.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las resoluciones 1129-MIYSPGP-2025 y 1130-MIYSPGP-2025, publicadas en el Boletín Oficial, fijan que las audiencias se realizarán el 9 de enero de 2026, a las 11:00 y 11:30, respectivamente, en el Salón Auditorio del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, ubicado en avenida 7 N° 1267, en La Plata.

Según los textos oficiales, el Ministerio -en su carácter de autoridad regulatoria- debe llevar adelante el procedimiento previo antes de que el Poder Ejecutivo provincial defina si avala o no la solicitud de ABSA.

La Autoridad del Agua (ADA) propuso la convocatoria a audiencias para garantizar el acceso a la información, la participación ciudadana y el control del cumplimiento del marco regulatorio.

tarifas-gas-luz-energia-subsidios.jpg PBA propone discutir las tarifas. Depositphotos Qué establecen las resoluciones Ambas resoluciones establecen que las usuarias y usuarios podrán inscribirse previamente mediante los formularios aprobados como anexos, y que las audiencias serán presididas por la Subsecretaría de Recursos Hídricos. También se invita al Defensor del Pueblo a participar como parte del proceso.

Los documentos incluyen el reglamento de funcionamiento y el modelo de edicto que deberá publicarse durante tres días consecutivos en el Boletín Oficial, en el portal del Ministerio, en los sitios de ABSA y de la ADA, además de diarios de La Plata, Bahía Blanca y de alcance nacional. El concesionario ABSA deberá presentar en la audiencia los fundamentos técnicos, financieros, económicos y jurídicos de su solicitud de actualización tarifaria.