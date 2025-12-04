ARCA incorporó a la VUCEA la autorización para importar vehículos clásicos + Seguir en









La resolución, publicada este jueves en el Boletín Oficial, establece que las importaciones de vehículos automotores clásicos deberán tramitarse a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA).

La mayoría de los vehículos pertenece a particulares y fueron conducidos por sus propios dueños. A este nutrido grupo de clásicos se sumaron algunos de los modelos Jaguar más emblemáticos de todos los tiempos, que forman parte de la colección privada de la compañía. Foto: Motor1

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó hoy la incorporación al régimen de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA) de la autorización para la importación de Vehículos Automotores Clásicos (VAC), previstos como excepción en el Decreto 110/99 para unidades de más de 30 años y con un valor FOB superior a u$s12.000.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La medida, formalizada mediante la Resolución General 5796/2025, dispone que los permisos de importación de este tipo de vehículos se gestionarán a través del sistema VUCEA, con validación automática en el Sistema Informático Malvina (SIM). El procedimiento se ajustará a lo establecido por la Secretaría de Industria y Comercio en la Resolución 24/2025.

La normativa también faculta a las áreas de Sistemas y de la Dirección General de Aduanas a dictar las disposiciones complementarias necesarias para su implementación. La resolución entrará en vigencia dentro de diez días hábiles.

autos-clasicos-importacion(1) La normativa también faculta a las áreas de Sistemas y de la Dirección General de Aduanas a dictar las disposiciones complementarias necesarias para su implementación. La resolución entrará en vigencia dentro de diez días hábiles. Una vez completadas las verificaciones informáticas y siempre que no surjan inconsistencias, se permitirá oficializar la declaración aduanera necesaria para concretar el ingreso del vehículo al país. El régimen alcanza únicamente a unidades con más de 30 años desde su fabricación.

Qué busca el Gobierno con esta nueva medida El Gobierno sostiene que esta medida busca dar un marco más ágil y claro para coleccionistas y entusiastas del mundo motor. Según lo estipulado en la resolución (firmada por el director de ARCA, Juan Pazo), las nuevas reglas entrarán en vigencia dentro de diez días.

Esta actualización se suma a las desregulaciones implementadas en febrero, cuando se creó el Régimen de Importación de Vehículos Clásicos. Desde entonces ya no se exige al vendedor extranjero una declaración impositiva, y se pusieron en marcha el Certificado de Importación de Vehículos Automotores Clásicos (CIVAC) y la Acreditación de Vehículo Automotor Clásico (AVAC), trámites que se gestionan a través de la plataforma TAD y de la Aduana, con una validez de un año una vez aprobados. Más tarde, en julio, la Resolución 300/2025 volvió a ajustar el esquema vigente para simplificar procesos, eliminar pasos redundantes y acelerar los tiempos administrativos mediante sistemas digitales obligatorios y nuevas pautas de validación documental.