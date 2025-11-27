Chau al blanco total para la cena de Año Nuevo: este nuevo color es la tendencia para recibir el 2026 + Seguir en









La nueva apuesta estética para despedir el año llega con tonos frescos y un estilo que transforma la mesa por completo.

El blanco pasó de moda y ahora hay otro color que domina las cenas de año nuevo. Gentileza - Hoagard

Durante años, el blanco fue el color que dominó las mesas del 31 de diciembre como una tradición. Pero, como todo cambia, la próxima fiesta trae un color distinto que ya se ve en tiendas, redes y propuestas de decoración. Con esta novedad, las familias que querían cambiar un poco encontraron lo que buscaban.

El azul petróleo es la opción perfecta para todos los que quieren una mesa distinta, más sofisticada y con un aire que encaja con el espíritu de fin de año. Este color genera un equilibrio entre sobriedad y calidez, lo que lo vuelve el favorito de muchos argentinos.

Azul petroleo Gentileza - YES Fabrics El nuevo color para la mesa del 31 de diciembre El azul petróleo se volvió tendencia porque su intensidad aporta una tono elegante, que funciona sin saturar tus espacios. A diferencia del blanco total, este color propone un clima más íntimo y acompaña mejor la energía de la última noche del año.

Este tono tiene tres puntos fuertes:

Aporte visual actual: Transmite estilo sin ser un color estridente.

Combinación amplia: Convive bien con detalles en dorado suave, plateado, nude, gris claro y maderas claras.

Sensación cálida: Genera una atmósfera serena para una cena larga y familiar. La tendencia llegó para quedarse porque ofrece flexibilidad y una estética fresca que también se ve en la moda, vajilla y arreglos de temporada. Para armar una mesa en azul petróleo, conviene tomar el color como un punto de partida: un mantel o servilletas en ese tono ya definen el clima general.

Lo que no te puede faltar en la mesa de fin de año El armado final depende del estilo de cada casa, aunque ciertos elementos ayudan a reforzar la ambientación: Textiles protagonistas: Un mantel o camino en azul petróleo sirve como base principal.

Contraste suave: Servilletas arena, gris claro o blanco roto equilibran la intensidad del color central.

Vajilla neutra: La porcelana crema o blanca deja que la mesa se vea armónica.

Metales discretos: Unos toques en plateado o dorado aportan un brillo sutil.

Centro natural: Hojas oscuras, ramas secas o flores neutras aportan textura y no compiten con el color eje.

Materiales cálidos: La madera clara, fibras naturales y vidrio grueso dan un toque acogedor.

Luz tenue: Velas y guirnaldas cálidas crean el clima nocturno.

