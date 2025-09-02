Este nutriente es fundamental para evitar el desarrollo de anemia: en qué alimentos se encuentra







Conocé la importancia de consumir más comidas con este mineral, que cumple un rol crucial en el transporte de oxígeno.

La carne es una de las mayores fuentes de hierro en la cadena alimenticia.

Uno de los nutrientes que el organismo necesita obligatoriamente para mantenerse fuerte es el hierro. Este no solo transporta oxígeno a todas las partes del cuerpo, sino que también ofrece diversos beneficios que contribuyen al funcionamiento de los órganos, la salud de los músculos y la médula ósea.

La falta de consumo de alimentos con hierro no tiene efectos secundarios a corto plazo. Sin embargo, en caso de no ingerir este nutriente por mucho tiempo, puede provocar deficiencia de energía, cansancio, trastornos intestinales y otros síntomas relacionados con la anemia, es decir, la falta de hierro.

Por qué es importante consumir hierro Hierro carnes.jpg

Prevención de anemia: la anemia ferropénica se produce debido a que el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos sanos por escasez de hierro. Por esto mismo, aumentar los niveles de este mineral en la dieta es fundamental para prevenir desarrollar esta afección, que incluye síntomas como fatiga , debilidad , dolores de cabeza , entre otros.

Fortalecimiento de músculos: Uno de los usos más importantes del hierro es el transporte de oxígeno a los tejidos y músculos. Esto evita que se debiliten y ayuda a mantener la movilidad corporal para que el sistema muscular se mantenga fuerte y activo .

Desarrollo cognitivo: El hierro contribuye a la oxigenación del cerebro a través de la hemoglobina. Una oxigenación deficiente genera fatiga mental, falta de concentración y menor rendimiento académico o laboral.

Alimentos ricos en hierro Muchos alimentos cuentan con una gran cantidad de hierro, pero los siguientes son de los más ricos en este nutriente:

Carnes rojas carne iStock Las carnes rojas magras son una de las mayores fuentes de hierro, por lo que es necesario incorporarlas a la dieta. Entre las más beneficiosas se encuentran la res, el cordero, el pollo y el pavo. Además, este alimento estimula la absorción del hierro de otras comidas consumidas en el mismo plato. Espinaca espinaca.jpg Además de su aporte de hierro, la espinaca cuenta con diversos nutrientes que se complementan con este mineral para fortalecer el organismo, como fibra, vitaminas y antioxidantes. Aunque el hierro vegetal se absorbe en menor medida, su consumo acompañado de vitamina C (como jugo de naranja) aumenta significativamente su biodisponibilidad. Legumbres legumbres-foto.jpg Biblioteca ámbito. Las legumbres también son un grupo alimenticio rico en hierro vegetal. Las lentejas, garbanzos y porotos aportan fibra y proteínas, lo que las convierte en alimentos fundamentales para incorporar a todo tipo de dietas.

