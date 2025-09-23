SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Estos 33 productos pueden reciclarse... ¡y los tenés en tu casa!

Con estas ideas podes convertir estos objetos en recursos útiles y descubrir alternativas para reducir los residuos en tu vida diaria.

Estas cosas las tenés en tu casa y son perfectas para reciclar.

Muchos artículos domésticos que a simple vista parecen basura, todavía tienen una segunda oportunidad. Si te pones a usar tu creatividad, es posible darles otro uso o incluirlos en programas de reciclaje cercanos, evitando que terminen en la basura común.

En distintos ambientes del hogar se acumulan envases, textiles y accesorios que pueden tener una vida más y tal vez no lo sabias. Ordenar y separar cada material ayuda a crear un circuito más sustentable y a ahorrar dinero siendo prácticos.

Los 33 productos que están dando vueltas por tu casa y se pueden reciclar

Todos estos productos están en tu casa y no sabías que podes reutilizarlos:

  • Frascos de vidrio: sirven para guardar tornillos, botones, cosméticos o especias. También funcionan como recipientes para congelar caldos y salsas.

  • Corchos de vino: podés usarlos para hacer imanes, posavasos o piezas decorativas. Muchas vinotecas reciben corchos para reciclar.

  • Jeans gastados: transformalos en trapos, bolsos o retazos para costura. Si están en buen estado, donalos.

  • Teléfonos antiguos: donalos a organizaciones o vendelos. Así evitás que terminen en basurales y liberás espacio.

  • Bolsas de pan: funcionan como bolsas para residuos de mascotas o para proteger objetos al guardarlos.

  • Diarios: sirven como un envoltorio creativo para regalos o para cubrir superficies antes de pintar.

  • Cartones de leche: se convierten en macetas, organizadores o bloques de hielo para conservadoras.

  • Fotos y postales viejas: podés armar tarjetas caseras para cumpleaños y fiestas.

  • Recipientes de helado: van perfectos para almacenar alimentos secos, juguetes pequeños o herramientas.

  • Tapas de frascos y botellas: funcionan como base para patas de muebles o para proyectos de manualidades.

  • Cartuchos de impresora: la mayoría de las marcas ofrece sobres para devolverlos y reciclarlos.

  • Agua sobrante de pintura: podés regar plantas ornamentales que no sean comestibles.

  • DVD, CD o cintas: con ellos se pueden hacer móviles para bebés, espejos decorativos o manualidades.

  • Accesorios para el cabello: sirven para atar cables o sostener tallos de plantas.

  • Ropa vieja: cortala para hacer trapos de limpieza o donala si todavía se puede usar.

  • Llaves sin uso: convertilas en collares, llaveros o artesanías originales.

  • Neumáticos: podés armar macetas grandes, hamacas o llevarlos a puntos de acopio.

  • Tarros para grasa: guardá aceite usado en frascos viejos antes de llevarlo al punto de reciclaje.

  • Bolsas de plástico: reutilizalas para basura, empaques o llevá a un centro de acopio.

  • Estuches de lentes de contacto: perfectos para guardar cremas, maquillaje o pastillas en viajes.

  • Cartón: cajas y envases se pueden convertir en organizadores o juguetes.

  • Botellas plásticas: cortalas para hacer macetas, regaderas o para guardar tus monedas.

  • Corbatas de pan: ayudan a ordenar los cables y evitar enredos.

  • Tapas transparentes: ponelas abajo de los frascos en el baño para evitar marcas.

  • Restos de comida: haceles compostaje y así ganas fertilizante natural.

  • Recipientes para toallitas húmedas: se transforman en dispensadores de lana, bolsas o hilos.

  • Libros: hacé intercambio con vecinos o donalos a bibliotecas.

  • Papel de aluminio: usalos para reflejar luz hacia tus plantas o cerrá paquetes herméticos.

  • Botellas vacías de desodorante: convertilas en botellas para pintura o manualidades.

  • Bolsas de supermercado: separalas y llévalas a programas de reciclaje específicos.

  • Ramas caídas: sirven como decoración o arbolito de Navidad casero.

  • Envases vacíos de bálsamo labial: guardan pequeñas porciones de cremas o lociones para viajar.

  • Correo basura: los sobres sirven para guardar semillas o tornillos, y el papel triturado para acolchar tus envíos.

