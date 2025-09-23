Muchos artículos domésticos que a simple vista parecen basura, todavía tienen una segunda oportunidad. Si te pones a usar tu creatividad, es posible darles otro uso o incluirlos en programas de reciclaje cercanos, evitando que terminen en la basura común.
Estos 33 productos pueden reciclarse... ¡y los tenés en tu casa!
Con estas ideas podes convertir estos objetos en recursos útiles y descubrir alternativas para reducir los residuos en tu vida diaria.
En distintos ambientes del hogar se acumulan envases, textiles y accesorios que pueden tener una vida más y tal vez no lo sabias. Ordenar y separar cada material ayuda a crear un circuito más sustentable y a ahorrar dinero siendo prácticos.
Los 33 productos que están dando vueltas por tu casa y se pueden reciclar
Todos estos productos están en tu casa y no sabías que podes reutilizarlos:
Frascos de vidrio: sirven para guardar tornillos, botones, cosméticos o especias. También funcionan como recipientes para congelar caldos y salsas.
Corchos de vino: podés usarlos para hacer imanes, posavasos o piezas decorativas. Muchas vinotecas reciben corchos para reciclar.
Jeans gastados: transformalos en trapos, bolsos o retazos para costura. Si están en buen estado, donalos.
Teléfonos antiguos: donalos a organizaciones o vendelos. Así evitás que terminen en basurales y liberás espacio.
Bolsas de pan: funcionan como bolsas para residuos de mascotas o para proteger objetos al guardarlos.
Diarios: sirven como un envoltorio creativo para regalos o para cubrir superficies antes de pintar.
Cartones de leche: se convierten en macetas, organizadores o bloques de hielo para conservadoras.
Fotos y postales viejas: podés armar tarjetas caseras para cumpleaños y fiestas.
Recipientes de helado: van perfectos para almacenar alimentos secos, juguetes pequeños o herramientas.
Tapas de frascos y botellas: funcionan como base para patas de muebles o para proyectos de manualidades.
Cartuchos de impresora: la mayoría de las marcas ofrece sobres para devolverlos y reciclarlos.
Agua sobrante de pintura: podés regar plantas ornamentales que no sean comestibles.
DVD, CD o cintas: con ellos se pueden hacer móviles para bebés, espejos decorativos o manualidades.
Accesorios para el cabello: sirven para atar cables o sostener tallos de plantas.
Ropa vieja: cortala para hacer trapos de limpieza o donala si todavía se puede usar.
Llaves sin uso: convertilas en collares, llaveros o artesanías originales.
Neumáticos: podés armar macetas grandes, hamacas o llevarlos a puntos de acopio.
Tarros para grasa: guardá aceite usado en frascos viejos antes de llevarlo al punto de reciclaje.
Bolsas de plástico: reutilizalas para basura, empaques o llevá a un centro de acopio.
Estuches de lentes de contacto: perfectos para guardar cremas, maquillaje o pastillas en viajes.
Cartón: cajas y envases se pueden convertir en organizadores o juguetes.
Botellas plásticas: cortalas para hacer macetas, regaderas o para guardar tus monedas.
Corbatas de pan: ayudan a ordenar los cables y evitar enredos.
Tapas transparentes: ponelas abajo de los frascos en el baño para evitar marcas.
Restos de comida: haceles compostaje y así ganas fertilizante natural.
Recipientes para toallitas húmedas: se transforman en dispensadores de lana, bolsas o hilos.
Libros: hacé intercambio con vecinos o donalos a bibliotecas.
Papel de aluminio: usalos para reflejar luz hacia tus plantas o cerrá paquetes herméticos.
Botellas vacías de desodorante: convertilas en botellas para pintura o manualidades.
Bolsas de supermercado: separalas y llévalas a programas de reciclaje específicos.
Ramas caídas: sirven como decoración o arbolito de Navidad casero.
Envases vacíos de bálsamo labial: guardan pequeñas porciones de cremas o lociones para viajar.
Correo basura: los sobres sirven para guardar semillas o tornillos, y el papel triturado para acolchar tus envíos.
