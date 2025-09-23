Estos 33 productos pueden reciclarse... ¡y los tenés en tu casa!

Frascos de vidrio: sirven para guardar tornillos, botones, cosméticos o especias. También funcionan como recipientes para congelar caldos y salsas.

Corchos de vino: podés usarlos para hacer imanes, posavasos o piezas decorativas. Muchas vinotecas reciben corchos para reciclar.

Jeans gastados: transformalos en trapos, bolsos o retazos para costura. Si están en buen estado, donalos.

Teléfonos antiguos: donalos a organizaciones o vendelos. Así evitás que terminen en basurales y liberás espacio.

Bolsas de pan: funcionan como bolsas para residuos de mascotas o para proteger objetos al guardarlos.

Diarios: sirven como un envoltorio creativo para regalos o para cubrir superficies antes de pintar.

Cartones de leche: se convierten en macetas, organizadores o bloques de hielo para conservadoras.

Fotos y postales viejas: podés armar tarjetas caseras para cumpleaños y fiestas.

Recipientes de helado: van perfectos para almacenar alimentos secos, juguetes pequeños o herramientas.

Tapas de frascos y botellas: funcionan como base para patas de muebles o para proyectos de manualidades.

Cartuchos de impresora: la mayoría de las marcas ofrece sobres para devolverlos y reciclarlos.

Agua sobrante de pintura: podés regar plantas ornamentales que no sean comestibles.

DVD, CD o cintas: con ellos se pueden hacer móviles para bebés, espejos decorativos o manualidades.

Accesorios para el cabello: sirven para atar cables o sostener tallos de plantas.

Ropa vieja: cortala para hacer trapos de limpieza o donala si todavía se puede usar.

Llaves sin uso: convertilas en collares, llaveros o artesanías originales.

Neumáticos: podés armar macetas grandes, hamacas o llevarlos a puntos de acopio.

Tarros para grasa: guardá aceite usado en frascos viejos antes de llevarlo al punto de reciclaje.

Bolsas de plástico: reutilizalas para basura, empaques o llevá a un centro de acopio.

Estuches de lentes de contacto: perfectos para guardar cremas, maquillaje o pastillas en viajes.

Cartón: cajas y envases se pueden convertir en organizadores o juguetes.

Botellas plásticas: cortalas para hacer macetas, regaderas o para guardar tus monedas.

Corbatas de pan: ayudan a ordenar los cables y evitar enredos.

Tapas transparentes: ponelas abajo de los frascos en el baño para evitar marcas.

Restos de comida: haceles compostaje y así ganas fertilizante natural.

Recipientes para toallitas húmedas: se transforman en dispensadores de lana, bolsas o hilos.

Libros: hacé intercambio con vecinos o donalos a bibliotecas.

Papel de aluminio: usalos para reflejar luz hacia tus plantas o cerrá paquetes herméticos.

Botellas vacías de desodorante: convertilas en botellas para pintura o manualidades.

Bolsas de supermercado: separalas y llévalas a programas de reciclaje específicos.

Ramas caídas: sirven como decoración o arbolito de Navidad casero.

Envases vacíos de bálsamo labial: guardan pequeñas porciones de cremas o lociones para viajar.