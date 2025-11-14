El rincón mágico de Buenos Aires para explorar cuevas y conectar con la naturaleza como nunca imaginaste







Ofrece un atractivo diferente a todos los destinos turísticos de la provincia y es ideal para ver los mejores paisajes.

El destino ideal para hacer un turismo diferente en Buenos Aires. Imagen: Freepik

Para aquellos que buscan hacer turismo en la provincia de Buenos Aires existe un destino perfecto con paisajes únicos y tranquilidad absoluta. Es un sitio donde la naturaleza cobra protagonismo entre sierras, cuevas y vistas impresionantes, ideal para escapar del ruido urbano.

Se trata de Cueva Florencio, una joya escondida dentro de la Reserva Natural Sierras Grandes, en el partido de Tornquist, que sorprende por su belleza y su valor histórico.

Cueva Florencio El atractivo turístico que tiene años de historia en su interior. Imagen: Agencia DIB Dónde se ubica Cueva Florencio Cueva Florencio se encuentra al este de la ruta que conecta Sierra de la Ventana con Saldungaray, a unos 280 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Está dentro de la Reserva Natural Sierras Grandes, una zona de paisajes serranos y aire puro.

En un radio de 30 kilómetros se encuentran las localidades de Villa Ventana, Tornquist y Saldungaray, que ofrecen hospedajes, restaurantes y servicios turísticos.

Qué se puede hacer en Cueva Florencio El lugar es un paraíso para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza. Los visitantes pueden hacer senderismo por los caminos que rodean la reserva, contemplar el valle del Sauce Grande y realizar avistajes de fauna y flora autóctona. Dentro de la cueva se conservan pinturas rupestres que datan de siglos atrás, siendo la más famosa “El Barco”, un dibujo rojizo que remite a los primeros contactos con los europeos.

Además de la aventura en las cuevas, el entorno invita a conocer otros atractivos: degustar productos regionales en Sierra de la Ventana, visitar el Museo de la Estación Tornquist o disfrutar de la gastronomía serrana en los pequeños pueblos cercanos. Cómo ir hasta Cueva Florencio Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se puede llegar en auto en aproximadamente tres horas y media. El trayecto más directo es por la Ruta Provincial 76, conectando luego con la Ruta Provincial 72. Desde allí se continúa por la Avenida Tres Picos y se gira hacia San Martín hasta llegar al destino. También es posible hacer una parada intermedia en Sierra de la Ventana, ubicada a menos de 50 kilómetros de la cueva.