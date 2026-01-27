Experiencias románticas para San Valentín en Hilton Buenos Aires

El amor encuentra el momento. Vos elegís el lugar. Una noche pensada para quedarse. Como esas historias que siempre volves a contar.

En vísperas del Día de los Enamorados, Hilton Buenos Aires invita a celebrar el amor con una experiencia gastronómica diseñada para los sentidos, donde la emoción y el sabor encuentran su punto de encuentro.

Para esta fecha especial, el equipo de cocina liderado por el Chef Ejecutivo Emiliano Sabino presenta un menú de 6 pasos con una propuesta gastronómica que invita a vivir una experiencia única pensada para sorprender y transformar la cena en un recuerdo inolvidable.

Cada plato, elaborado a partir de ingredientes de calidad cuidadosamente seleccionados, da forma a un recorrido gastronómico que combina técnica, creatividad y sensibilidad, invitando a vivir una velada distinta y memorable.

La experiencia comienza con una recepción en el Lobby, con bandejero de ostras y espumante, seguida de snacks de buñuelos al viento, frutas lactofermentadas en distintas texturas, alcaparras y brotes. Como entrada, se presenta un crudo de pesca blanca y vieiras, acompañado por caldo de tomatillo verde fermentado, quinoto, shiso y naranja quemada. El plato principal es un lomo de cordero con su jugo trufado, sabayón de jerez, taco de reina y enokis asados. Luego de un refrescante sorbete de limón y albahaca, la cena culmina con el postre “La otra mitad ”, acompañado de café y corazones dulces.

El menú cuenta también con una opción vegetariana

La propuesta incluye bebidas sin alcohol y espumante Alma 4 de Zuccardi – Valle de Uco.

Precio final por persona: $89.000

Una noche pensada para quedarse

Para quienes deseen extender la celebración, Hilton Buenos Aires presenta además un paquete de alojamiento romántico, ideal para transformar la cena en una escapada urbana única.

Luego de disfrutar la cena de pasos, los huéspedes podrán hospedarse en una habitación Deluxe renovada con cama King Size. Otras categorías se encuentran disponibles con diferencia de tarifa.

La propuesta base en categoría Deluxe doble incluye:

Cena de pasos de San Valentín para dos personas

Desayuno en la habitación o en el Restaurant El Faro

Espumante de cortesía

Acceso al gimnasio, piscina y solarium

Late check- out 14 hs sujeto a disponibilidad

Wi-Fi

Precio final por dos personas: $695.000

Hilton Buenos Aires propone así dos formas de celebrar San Valentín: una noche especial o una experiencia completa para quedarse y seguir escribiendo la historia.

Para reservar cena de San Valentin: Cena de San Valentín 2026 - 1 persona

Para reservar la noche de San Valentin: Experiencia San Valentín 2026 - 2 personas