Disney+ presentó un adelanto y la fecha de estreno de la segunda temporada de "Daredevil: Born Again"

El adelanto confirma el regreso de Krysten Ritter interpretando nuevamente a la heroína de Jessica Jones.

Daredevil vuelve con una nueva temporada en Disney+.

Disney lanzó el martes el tráiler de la segunda temporada de Daredevil: Born Again, que reveló que la heroína callejera Jessica Jones interpretada por Krysten Ritter ha regresado y forma equipo con el Daredevil de Charlie Cox, también conocido como Matt Murdock. La segunda temporada se estrenará en Disney+ el 24 de marzo.

Con la canción "Lithonia" de Donald Glover, el tráiler trae de vuelta a muchos de los personajes principales de la primera temporada de "Daredevil: Born Again", incluyendo a Kingpin (Vincent D'Onofrio), ahora alcalde de la ciudad de Nueva York; Karen Page (Deborah Ann Woll), quien regresó en la primera temporada y está reavivando su romance con Matt; y Foggy Nelson (Elden Henson), el mejor amigo de Matt, quien fue asesinado sorprendentemente por Bullseye (Wilson Bethel) en el estreno de la primera temporada. Su aparición en el tráiler probablemente sea un flashback o una secuencia de sueños. Daniel Blake (Michael Gandolfini), protegido de Kingpin, y Buck Cashman (Arty Froushan), la mano derecha del villano, también regresan en el tráiler.

Según el cartel de una persona desaparecida, Matt no ha sido visto en mucho tiempo, pero su álter ego, Daredevil, se ha estado enfrentando a las fuerzas de Kingpin. Cuenta con la ayuda de Jessica Jones, quien usa su superfuerza (y sarcasmo) para derrotar a los matones de Kingpin.

El regreso de Jessica Jones "Espero que puedas caminar, porque no te llevaré en brazos", le dice a Matt, herido, antes de ayudarlo a levantarse. Al igual que Cox, Ritter originó su papel en las series de Marvel de Netflix en la década de 2010. Protagonizó tres temporadas de Jessica Jones y formó equipo con Daredevil (Cox) en The Defenders. Es el primer personaje de Netflix en cruzar al UCM principal, aparte del elenco de "Daredevil".

Mientras tanto, en el tráiler, Kingpin sube a un ring de boxeo para enfrentarse a un oponente, y Bullseye muestra una sonrisa escalofriante y un guiño después de escapar de la prisión en la temporada 1. También hay una toma del misterioso nuevo personaje de Matthew Lillard, que se une al elenco de la temporada 2.

Daredevil Born Again _ Temporada 2 _ Tráiler Oficial _ Subtitulado La segunda temporada se estrenará en Disney+ el 24 de marzo. Disney +

