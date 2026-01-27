Google pagará u$s68 millones por denuncias de violación de privacidad con su asistente de voz + Seguir en









El gigante tecnológico afrontaba un litigio donde se lo acusa de violar la privacidad de los usuarios de teléfonos inteligentes. Un año antes, la empresa de Silicon Valley había pactado desembolsar u$s1.400 millones al estado de Texas para cerrar dos demandas por presuntas violaciones a las leyes de protección de datos.

Google quedó en el centro del debate sobre la privacidad de los datos.

Google cerró un acuerdo por u$s68 millones para poner fin a una demanda colectiva en la que se la acusaba de vulnerar la privacidad de usuarios de teléfonos inteligentes a través de su asistente activado por voz. El entendimiento preliminar fue presentado el viernes por la noche ante el tribunal federal de San José, California, y quedó sujeto a la aprobación de la jueza de distrito Beth Labson Freeman.

La acción judicial fue impulsada por usuarios que sostuvieron que Google —filial de Alphabet— grabó y compartió conversaciones privadas sin autorización, luego de que el Asistente de Google se activara de manera involuntaria. Según la demanda, esos registros habrían sido utilizados para enviar publicidad dirigida.

Google y las acusaciones sobre el asistente de voz El sistema de asistencia por voz de Google está diseñado para activarse ante comandos como “Hey Google” u “Okay Google”, de forma similar a Siri, de Apple. Sin embargo, en la acción judicial, los demandantes denunciaron que el asistente interpretó erróneamente conversaciones cotidianas como palabras de activación - episodios conocidos como “falsas aceptaciones” -, lo que derivó en grabaciones no solicitadas y posteriores anuncios personalizados.

Google-Pixel-9-Pro_review_2-13 El acuerdo por u$s68 millones pone fin a la demanda colectiva. En este escenario, la demanda acusó a la compañía de “interceptación y grabación ilegal e intencional de comunicaciones confidenciales de personas sin su consentimiento y la posterior divulgación no autorizada de dichas comunicaciones a terceros”. También sostuvo que “la información obtenida de estas grabaciones se transmitió indebidamente a terceros para publicidad dirigida y otros fines”.

En el marco del acuerdo, Google no reconoció irregularidades. De acuerdo con los documentos judiciales, la empresa aceptó resolver el conflicto para evitar los riesgos, costos e incertidumbres asociados a un litigio prolongado, según consignó la agencia Reuters. Desde la compañía, con sede en Mountain View, declinaron hacer comentarios públicos tras la presentación del acuerdo.

Los antecedentes y el riesgo de la privacidad de los datos El entendimiento alcanza a las personas que adquirieron dispositivos de Google o fueron afectadas por activaciones erróneas del asistente desde el 18 de mayo de 2016. Los abogados de los demandantes podrán solicitar hasta un tercio del monto total —unos u$s22,7 millones— en concepto de honorarios legales. Siri El caso de Google rememora lo ocurrido con Apple en diciembre de 2024, cuando acordó el pago de u$s95 millones en una causa similar. Gentileza: Apple El caso se inscribe en una serie de litigios que han puesto bajo la lupa las prácticas de privacidad de las grandes tecnológicas. En diciembre de 2024, Apple acordó el pago de u$s95 millones en una causa similar presentada por usuarios de teléfonos inteligentes. Un año antes, Google había pactado desembolsar u$s1.400 millones al estado de Texas para cerrar dos demandas por presuntas violaciones a las leyes de protección de datos.

