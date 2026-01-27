Generación Zoe: capturaron en Venezuela a la pieza clave del esquema por el que Leonardo Cositorto fue condenado

Rosa María González Rincón fue capturada en San Cristóbal y es señalada como figura central del esquema que derivó en las condenas a Leonardo Cositorto.

Rosa María González Rincón fue detenida en la ciudad venezolana tras permanecer prófuga de la Justicia argentina.

Rosa María González Rincón fue detenida en Venezuela y quedó identificada como una de las figuras clave de Generación Zoe , la organización por la que Leonardo Cositorto ya fue condenado en dos provincias , en una causa que investiga estafas millonarias a través de un sistema piramidal con alcance internacional.

La mujer permanecía prófuga de la Justicia argentina desde hacía varios años y fue capturada en la ciudad venezolana de San Cristóbal por efectivos de la Policía Internacional. Dentro de Generación Zoe, a la que se incorporó en 2021, González Rincón era presentada como la Directora Zoebroker y se la señala como la responsable del algoritmo que permitió el funcionamiento del esquema fraudulento.

La captura se produjo en el marco de las tareas de investigación y prevención del ciberdelito impulsadas por el Gobierno venezolano. “Como parte de las acciones que desarrolla el Gobierno Bolivariano en la investigación y prevención del ciberdelito; funcionarios adscritos a la Dirección General de Policía Internacional lograron la identificación y captura en la pieza clave de la organización criminal de alcance transnacional dedicada a la perpetración de estafas millonarias bajo sistema piramidal” , señala el comunicado.

Para los investigadores, González Rincón cumplía un rol central como administradora del entramado financiero que sostenía la estructura liderada por Cositorto, quien ya recibió condenas judiciales en dos provincias argentinas.

La captura se concretó luego de tareas de ciberpatrullaje, inteligencia digital y cooperación internacional.

La detención fue posible tras intensas tareas de ciberpatrullaje , análisis de inteligencia digital y cooperación internacional. Estas acciones permitieron establecer el vínculo directo entre la detenida y la cúpula directiva de Generación Zoe, así como con sus principales colaboradores y operadores logísticos en distintos países.

De acuerdo con el informe oficial, la estructura criminal había sido diseñada “para penetrar el mercado financiero de la provincia de Córdoba, mediante la implementación de un sistema piramidal de recaudación de fondos fraudulento”.

Cómo funcionaba el esquema fraudulento

Para llevar adelante la maniobra, la organización operaba bajo un esquema de jerarquías claramente definidas, en el que cada integrante cumplía funciones estratégicas destinadas a otorgar una apariencia de legalidad a la captación masiva de dinero y facilitar la expansión del fraude en múltiples jurisdicciones.

“La maniobra consistía en captar incautos inversores mediante la adquisición de supuestas membresías, bajo la fachada de cursos de coaching, mentoring y trading, a través de los cuales, se ofrecía acceso a productos denominados bots, con la promesa de rentabilidades muy superiores al mercado financiero local”, explicaron las autoridades.

generacion zoe.jpg La organización operó en varios países y dejó más de 15 mil damnificados. La Voz

El alcance internacional de la estafa

Las estimaciones judiciales indican que el fraude afectó a más de 15 mil personas en países como Argentina, Chile, Uruguay, España y México. El monto total de las estafas oscilaría entre los 100 y los u$s300 millones, lo que convirtió a Generación Zoe en uno de los casos de fraude financiero más resonantes de los últimos años en la región.

La detención de González Rincón representa un avance significativo en la causa y refuerza la hipótesis de una organización con roles claramente distribuidos y proyección transnacional.