Francia celebra su fiesta nacional a puro sabor y tradición + Agregar ámbito en









Un recorrido por los mejores restaurantes, bistrós y pastelerías para sumarse a los festejos a través de sus platos más emblemáticos.

14 de julio - Día Nacional de Francia.

Cada 14 de julio, Francia se viste de fiesta para conmemorar el Día Nacional, una fecha clave que recuerda la emblemática toma de la Bastilla en 1789 y celebra los valores de libertad, igualdad y fraternidad. Más allá de los desfiles oficiales y los fuegos artificiales en París, la cultura francesa encuentra en su cocina uno de sus pilares más universales. Para sumarse a los festejos desde este lado del mapa; a continuación un recorrido exclusivo por los mejores restaurantes, bistrós y pastelerías locales.

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GONTRAN CHERRIER Gontran Cherrier celebrará el Día Nacional de Francia con una propuesta especial que estará disponible del 13 al 19 de julio en sus locales de Palermo y Belgrano. La reconocida boulangerie presentará un croissant decorado con los colores de la bandera de su país de origen y macarons en tonos azul y rojo rellenos con ganache de ananá, desarrollados especialmente para la ocasión.

Direcciones: Malabia 1805, Palermo; Zabala 1901, Belgrano. Cada producto podrá adquirirse de manera individual —el croissant a $5500 y el macaron a $4500—, además de promociones que incluyen una caja de seis macarons por $22.000, un combo de croissant con infusión por $9000 y otro de macaron con infusión por $8500. La iniciativa busca trasladar a Buenos Aires una de las celebraciones más representativas de Francia a través de una selección de piezas que reflejan la identidad pastelera de la reconocida boulangerie.

L'ATELIER BISTRÓ En el marco del Día Nacional de Francia, L'Atelier Bistró ofrecerá el martes 14 de julio, desde las 20.30 h, una nueva edición de sus cenas de degustación maridadas, una propuesta que combina alta cocina francesa con una selección de vinos de Luca by Laura Catena. El menú de cinco pasos, diseñado por los chefs y propietarios Verónica Morello y Charly Forbes, incluirá vieiras con beurre blanc y persillade, paté de pato con hongos, pan de nuez y trufa, cordero con hierbas y ratatouille, lomo de ciervo con tartaleta de cebollas y queso de cabra, y un postre de mandarinas con crocante de pistacho y limón, cada uno acompañado por una etiqueta especialmente seleccionada de la bodega.

Dirección: Av. del Libertador 14520, Martínez. La experiencia, organizada junto a la vinoteca Le Vin, incluye además café Nespresso y agua de cortesía, tendrá un valor de $90.000 por persona y contará con un 10% de descuento para quienes abonen en efectivo.

L'ATELIER BISTRÓ. FERIA FRANCESA El próximo sábado 11 y domingo 12 de julio, de 11 a 18.30 h, Plaza Francia será sede de una nueva edición de La Feria Francesa, el tradicional encuentro organizado por Lucullus para celebrar el Día de la Bastilla y promover la gastronomía francesa en Argentina. El evento reunirá a productores, panaderías, pastelerías, chocolaterías, queserías y restaurantes especializados, consolidándose como una plataforma para visibilizar la oferta gastronómica francesa y dinamizar el consumo en torno a uno de los festivales culinarios más convocantes de la ciudad. Dirección: Plaza Francia, Av. del Libertador 1400, Recoleta, con entrada libre y gratuita. Durante las dos jornadas, los visitantes podrán recorrer decenas de puestos con especialidades como croissants, pains au chocolat, baguettes, brioches, quiches, croque-monsieur, crêpes, macarons, éclairs, canelés, quesos, embutidos, chocolates, vinos y sidras francesas, además de disfrutar de propuestas culturales y música en vivo. Uno de los momentos centrales tendrá lugar el sábado 11 de julio a las 13 h, cuando los chefs pasteleros de Lucullus realicen en vivo un Saint-Honoré de 2 metros de largo, una intervención que pondrá en escena el trabajo artesanal detrás de uno de los postres más emblemáticos de Francia. FERIA FRANCESA. Creado en el siglo XIX en honor a san Honorato, patrono de los panaderos y pasteleros, este clásico de la alta pastelería combina una base de hojaldre con profiteroles caramelizados y crema, y se ha convertido en uno de los símbolos del savoir-faire francés. Además, el domingo 12 a las 15 h, el chef pastelero Joaquín Pantuso brindará una clase magistral sobre trampantojos de fruta, una técnica que recrea frutas con un sorprendente nivel de realismo mediante distintas elaboraciones de alta pastelería. FERIA FRANCESA. CROQUE MADAME PALACIO PAZ En Croque Madame Palacio Paz, la cocina francesa se expresa a través de algunas de sus preparaciones más representativas, elaboradas con recetas tradicionales e ingredientes de calidad. Entre ellas se encuentra la Quiche Lorraine, una de las especialidades más emblemáticas de la región de Lorena, elaborada con masa crocante, crema, panceta y queso gruyere. Otro de los clásicos de la carta es el Boeuf Bourguignon, un estofado originario de Borgoña que combina carne vacuna cocida lentamente en vino tinto con vegetales y hierbas aromáticas, acompañado por un puré estilo aligot. Dirección: Avenida Santa Fe 750, Retiro. La propuesta también incluye los tradicionales Croque Monsieur y Croque Madame, los reconocidos sándwiches franceses de jamón cocido y queso gratinado —en el segundo caso, coronado con un huevo—, preparados con materias primas locales que respetan el espíritu de la receta original. Servidos dentro del Palacio Paz, un edificio de inspiración francesa inaugurado en 1914, estos platos encuentran un contexto que refuerza el vínculo entre la gastronomía y el patrimonio arquitectónico, ofreciendo una experiencia que remite a la tradición culinaria europea sin perder su identidad porteña. CROQUE MADAME PALACIO PAZ.

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