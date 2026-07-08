La FIFA rechazó el pedido de Francia para revocar la amarilla de Michal Olise + Agregar ámbito en









Si le ganan a Marruecos y el jugador recibe otra tarjeta, se perdería una hipotética semifinal del Mundial 2026. La solicitud surgió después del escandalo del estadounidense Folarin Balogun.

Michael Olise recibió una tarjeta en una acción con el paraguayo Matías Galarza Fonda. @m.olise

La FIFA rechazó este miércoles el pedido de la Federación Francesa de Fútbol para revocar la tarjeta amarilla que recibió Michael Olise en los octavos de final del Mundial 2026 contra Paraguay y el delantero llegará condicionado al partido contra Marruecos.

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“No hay ningún cambio en cuanto a la amonestación de Olise. Nos ha llegado la comunicación de la FIFA de que se mantiene dicha amonestación para él”, confirmó el entrenador Didier Deschamps en la conferencia de prensa previa a los cuartos de final.

El pedido de Francia llega luego de la reciente polémica en la que el ente regulador del fútbol mundial suspendió la sanción al estadounidense Folarin Balogun luego de un llamado de Donald Trump a Gianni Infantino, el presidente de la FIFA. El goleador de la selección local había recibido una tarjeta roja en el partido contra Bosnia y Herzegovina, pero se activó un mecanismo que permitió que el delantero juegue el siguiente partido ante Bélgica.

Sin embargo, Francia no corrió con la misma suerte y el delantero del Bayern Múnich junto a Manu Koné y Bradley Barcola estarán condicionados en el próximo partido: si reciben una tarjeta amarilla y le ganan a Marruecos, no podrán jugar las semifinales de la Copa del Mundo.

Otro jugador que está al límite de tarjetas es el lateral derecho de Argentina, Gonzalo Montiel, el único integrante de la Albiceleste que acumula una amarilla. En Marruecos cinco jugadores llegan en esa situación.

Michael Olise, la figura del Bayern Múnich y de la Selección de Francia en el Mundial 2026. @equipedefrance La polémica de la designación arbitral para Francia-Marruecos La previa de los cuartos de final entre Francia y Marruecos está más marcada por lo que está pasando fuera de las canchas que en los entrenamientos. El rechazo de la FIFA ante el pedido de la Federación Francesa se suma a otra polémica que se desató en la semana previa al cruce: la designación arbitral. El argentino Facundo Tello será el encargado de impartir justicia en los cuartos de final entre Francia y Marruecos acompañado de una terna 100% argentina. Sin embargo, desde Francia los jugadores en sus declaraciones hicieron hincapié en el partido y no en la elección del juez. "No me fijo en quién sea el árbitro. Nunca lo he hecho. Queremos ganar este partido, eso es lo único que nos importa", afirmó Dayot Upamecano, defensor francés del Bayern Múnich.