Frutas y verduras en casa: los consejos para cultivar de manera efectiva, según especialistas en jardinería

David Toht, autor de libros sobre vida sustentable, destacó la satisfacción de cultivar alimentos propios. "Pronto me di cuenta de que una vez que has comenzado, mantener un jardín no es mucho trabajo", comentó. Brian Brigantti, creador de contenido sobre jardinería con millones de seguidores, compartió su experiencia: "Cuanto más me sumergía en el mundo de la jardinería, más me daba cuenta de lo importante que es tener esta sabiduría".