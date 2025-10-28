Por qué el durazno puede fortalecer la salud de los ojos y el sistema inmunológico







Conocé los beneficios más destacados de esta fruta y distintas maneras de incorporarlas a tu dieta diaria.

Los duraznos son especialmente beneficiosos para el cuidado del intestino.

Las frutas ofrecen una gran cantidad de beneficios y nutrientes para el fortalecimiento de la salud. Un ejemplo de ello es el durazno, que no solo puede prevenir enfermedades cardiovasculares, sino que también protege a los ojos, fortalece el sistema inmunológico y mejora el funcionamiento del intestino.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A pesar de sus múltiples beneficios, el durazno, también conocido como melocotón, también tiene sus contraindicaciones. Por ejemplo, aquellas personas que sean alérgicas a esta fruta tienen prohibido su consumo, ya que puede causarles picazón, hinchazón, dificultades respiratorias e incluso shock anafiláctico.

duraznos 2.jpg ClickSalud. Beneficios del durazno Protección de la salud ocular: El durazno contiene una gran cantidad de betacaroteno . Este componente previene las cataratas y evita la degeneración macular , que disminuye la nitidez y la capacidad de la visión central.

Fortalecimiento del sistema inmune: la alta cantidad de vitamina C en esta fruta, junto con los flavonoides y antocianinas , ayudan a combatir los radicales libres y fortalecen las células del sistema inmunológico . Esto ayuda a prevenir infecciones y problemas como gripes y resfriados.

Reducción del colesterol: la fibra soluble e insoluble del durazno disminuyen la absorción de grasa en el organismo, lo que contribuye a la reducción de los niveles de colesterol malo (LDL). Además, su consumo evita el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, como los infartos o la aterosclerosis. Licuado naranja durazno.jpg Pinterest Cómo incorporar durazno en la dieta El durazno puede consumirse en su forma natural, ya sea como postre o snack. De hecho, se recomienda comerlo con cáscara para aprovechar todos sus nutrientes.

Por otro lado, esa fruta también se puede utilizar en distintas preparaciones, como tés, licuados, agregado en yogures, postres, incluso algunas personas lo incorporan en ensaladas.

Temas alimentación