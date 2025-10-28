Imperdible: HBO Max sumó a su catálogo la película de terror que la rompió en el cine este 2025







Con una trama inquietante y un elenco de primera, esta película llega a HBO Max para redefinir el terror justo a tiempo para Halloween.

Josh Brolin, Julia Garner y Austin Abrams lideran el elenco de la nueva película de terror que ya está disponible en HBO Max. (Foto: Warner Bros)

HBO Max lo hizo de nuevo. La plataforma incorporó una película de terror que no pasó desapercibida en los cines este año. Dirigida por Zach Cregger, la propuesta no solo generó escalofríos en la pantalla grande, también recaudó millones y se convirtió en tema obligado entre fanáticos del género.

En medio de la ola de estrenos para Halloween, la película aterrizó en el catálogo de HBO Max como una de las apuestas más fuertes del año. Su mezcla de suspenso, terror sobrenatural y drama la posiciona como una opción irresistible para quienes buscan emociones intensas desde el sillón de su casa.

R4ICTOCJ5BEGJMG5DQOCGS74JM (1) La película más comentada del año ya está en HBO Max: suspenso, desapariciones y una historia que no vas a poder dejar de mirar. (Foto: Warner Bros. Pictures) De qué trata La hora de la desaparición, el estreno de HBO Max La hora de la desaparición propone un enfoque narrativo no convencional. Presentada por capítulos entrelazados, la historia sigue una cadena de hechos que se activa cuando, a la misma hora y en la misma noche, todos los niños de una clase escolar desaparecen menos uno.

Lo perturbador comienza con la escena en la que diecisiete chicos se levantan de sus camas a las 2:17 a. m. y caminan en silencio hacia la oscuridad. Desde ese momento, se desconoce su paradero. La comunidad entra en pánico y el misterio se profundiza rápidamente.

El padre de uno de los menores, decidido a encontrarlo, inicia una investigación por su cuenta, mientras las sospechas recaen en Justine, la docente de la clase, quien solo logra mantener a salvo a un alumno: Alex. La tensión escala a medida que surgen pistas extrañas y sucesos inexplicables.

HBO Max: tráiler de La hora de la desaparición Embed - La hora de la desaparición | Tráiler Oficial | Doblado HBO Max: elenco de La hora de la desaparición Josh Brolin

Julia Garner

Alden Ehrenreich

Austin Abrams

Cary Christopher

Toby Huss

Benedict Wong

Amy Madigan

Sara Paxton

Justin Long

June Diane Raphael

Whitmer Thomas

Callie Schuttera

Scarlett Sher

Luke Speakman

Clayton Farris