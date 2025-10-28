HBO Max lo hizo de nuevo. La plataforma incorporó una película de terror que no pasó desapercibida en los cines este año. Dirigida por Zach Cregger, la propuesta no solo generó escalofríos en la pantalla grande, también recaudó millones y se convirtió en tema obligado entre fanáticos del género.
Imperdible: HBO Max sumó a su catálogo la película de terror que la rompió en el cine este 2025
Con una trama inquietante y un elenco de primera, esta película llega a HBO Max para redefinir el terror justo a tiempo para Halloween.
En medio de la ola de estrenos para Halloween, la película aterrizó en el catálogo de HBO Max como una de las apuestas más fuertes del año. Su mezcla de suspenso, terror sobrenatural y drama la posiciona como una opción irresistible para quienes buscan emociones intensas desde el sillón de su casa.
De qué trata La hora de la desaparición, el estreno de HBO Max
La hora de la desaparición propone un enfoque narrativo no convencional. Presentada por capítulos entrelazados, la historia sigue una cadena de hechos que se activa cuando, a la misma hora y en la misma noche, todos los niños de una clase escolar desaparecen menos uno.
Lo perturbador comienza con la escena en la que diecisiete chicos se levantan de sus camas a las 2:17 a. m. y caminan en silencio hacia la oscuridad. Desde ese momento, se desconoce su paradero. La comunidad entra en pánico y el misterio se profundiza rápidamente.
El padre de uno de los menores, decidido a encontrarlo, inicia una investigación por su cuenta, mientras las sospechas recaen en Justine, la docente de la clase, quien solo logra mantener a salvo a un alumno: Alex. La tensión escala a medida que surgen pistas extrañas y sucesos inexplicables.
HBO Max: tráiler de La hora de la desaparición
HBO Max: elenco de La hora de la desaparición
-
Josh Brolin
Julia Garner
Alden Ehrenreich
Austin Abrams
Cary Christopher
Toby Huss
Benedict Wong
Amy Madigan
Sara Paxton
Justin Long
June Diane Raphael
Whitmer Thomas
Callie Schuttera
Scarlett Sher
Luke Speakman
Clayton Farris
