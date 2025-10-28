La rutina de ejercicios de Chuck Norris que le permite levantar más de 200 kilos a sus 85 años







El actor, ídolo de millones de personas, representa un claro ejemplo de las virtudes del entrenamiento.

El actor e icono del fitness es un claro ejemplo del envejecimiento saludable. Freepik

Mantener una rutina de ejercicios constante no solo ayuda a conservar la fuerza y la movilidad, sino también a preservar la mente joven y el ánimo elevado. Numerosos estudios coinciden en que llevar una vida fitness es una de las claves más efectivas para un envejecimiento saludable, y cuando se trata de ejemplos vivos, pocos son tan inspiradores como Chuck Norris.

El actor, ícono del cine de acción y referente de la cultura fitness, es la prueba de que la edad puede ser solo un número. A sus 85 años, continúa entrenando con una intensidad que sorprende incluso a los más jóvenes, demostrando que la constancia, la buena alimentación y el amor por el movimiento son los pilares de su vitalidad.

Chuck Norris Gracias a sus ejercicios y vida fitness, el actor mantiene un físico increíble a sus 84 años. Créditos: Millenium Films Activo a los 85 años: las claves de Chuck Norris para un envejecimiento saludable Chuck Norris ha hecho del ejercicio una filosofía de vida. Su rutina combina fuerza, resistencia y equilibrio, y está diseñada para mantenerlo en óptimas condiciones sin importar la edad. El actor entrena varias veces por semana y sigue un plan que incluye levantamiento de pesas, ejercicios funcionales y prácticas de artes marciales, disciplina en la que fue campeón antes de su carrera en Hollywood.

Uno de los datos más sorprendentes es que, incluso superados los 80 años, Norris es capaz de levantar más de 200 kilos en peso muerto, algo que atribuye a su compromiso de toda la vida con el entrenamiento de fuerza. Además, enfatiza la importancia de escuchar al cuerpo y adaptar los ejercicios con el paso de los años, priorizando la técnica y la seguridad por sobre la intensidad.

El artista también sostiene que la verdadera clave del envejecimiento saludable está en la mentalidad: mantener una actitud positiva, una rutina ordenada y objetivos claros. A eso suma una dieta equilibrada rica en proteínas magras, frutas y verduras, y una estricta hidratación que complementa su estilo de vida activo.

Senderismo, box y tiro: todos los ejercicios del reconocido actor Además del gimnasio, Chuck Norris dedica tiempo a actividades que le permiten conectar cuerpo y mente. Practica senderismo con frecuencia, una actividad que considera fundamental para mantener la resistencia cardiovascular y disfrutar del contacto con la naturaleza. Camina largas distancias en terrenos variados, lo que fortalece sus piernas y mejora su equilibrio. También incluye el box en su rutina, una disciplina que le ayuda a mantener la coordinación, la agilidad y la potencia. Esta práctica, combinada con sesiones de estiramiento y ejercicios de movilidad, le permite conservar la flexibilidad y prevenir lesiones. Por último, Norris es un apasionado del tiro deportivo, una actividad que, además de trabajar la concentración y la precisión, contribuye a mantener la estabilidad mental. Su rutina integral demuestra que la longevidad no es solo cuestión de genética, sino el resultado de un estilo de vida basado en la constancia, el esfuerzo y la pasión por mantenerse en movimiento.

