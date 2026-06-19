Harvard evaluó los beneficios de escuchar música para la salud: los resultados

Los investigadores sostuvieron que hay órganos clave como los más beneficiados. Por otro lado, en una Universidad de Alemania analizaron la influencia de los diferentes géneros, al comparar género clásico y pop.

Un estudio de la Universidad de Harvard, EEUU , evaluó los beneficios de escuchar diferentes géneros musicales para la salud . En ese sentido, algunos de los hallazgos indicaron que mejora el ánimo y que hasta impacta positivamente en el funcionamiento del cuerpo, en órganos clave como el corazón.

La doctora y científica Immaculata de Vivo , una de las más prestigiosas de Harvard y reconocida por sus investigaciones en cáncer, aseguró que “el que más se beneficia de los efectos calmantes de la música es nuestro sistema cardiovascular, que es el que más se resiente por el estrés”.

El procesamiento del sonido comienza en el tronco encefálico , que controla la frecuencia de los latidos y la respiración, lo que "podría explicar por qué la música relajante puede disminuir la frecuencia cardíaca, respiratoria y la presión arterial, y también aliviar el dolor, el estrés y la ansiedad”, explicó el musicoterapeuta neurológico de Harvard Brian Harris.

Por otro lado, en la Universidad de Bochum, en Alemania , analizaron cómo influían los géneros musicales en la salud del corazón al comparar los indicadores de la presión arterial y la frecuencia cardíaca al escuchar piezas de Mozart y Strauss frente a temas de ABBA . El resultado fue que, mientras la música clásica beneficiaba positivamente a ambos valores, la del grupo no. Sin embargo, se notó que tanto Mozart como ABBA tuvieron un impacto en los niveles de cortisol, la hormona del estrés.

chica escichando musica El procesamiento del sonido comienza en el tronco encefálico, que controla la frecuencia de los latidos y la respiración.

Por su parte, la Asociación Americana del Corazón explica que, en efecto, la música ayuda al corazón. Las personas con dolor de pecho tras un ataque cardiaco tuvieron menos ansiedad luego de escuchar canciones por 30 minutos. Además, este tipo de terapia hace más efectivos a los medicamentos para la presión arterial alta.

“Parece que la música influye profundamente en el cerebro, ya sea cuando podemos tocar un instrumento como cuando escuchamos una canción o cantamos, y que incluso nos ayuda a recuperar el habla cuando la enfermedad nos priva de ella”, demostraron los estudios realizados por Gottfried Schlaug, profesor de Neurología en la Facultad de Medicina de Harvard y director del Music and Neuroimaging Laboratory, explica Immaculata de Vivo.

Hallazgo musical en París: encontraron un manuscrito inédito de Mozart

Una partitura inédita del maestro de la música clásica Wolfgang Amadeus Mozart(1756-1791) fue descubierta recientemente en la Biblioteca Nacional de Francia (BnF), en París, y será interpretada por primera vez este domingo en la capital francesa en la "Fiesta de la Música". Se trata de un cuaderno de 44 páginas manuscritas por el propio Mozart en 1778, que contiene siete piezas cortas para flauta y arpa: una combinación de instrumentos para la que el austríaco apenas compuso.

El hallazgo sucedió el pasado febrero en el departamento de Música de la BnF, cuando el conservador François-Pierre Goy, encargado de las colecciones anteriores a la época contemporánea en dicha institución, reconoció el trazo del maestro en el viejo cuaderno.

"Reconozco la escritura de Mozart: su manera de trazar los corchetes; las claves de sol redondeadas y curvadas hacia adelante; y las dobles barras finales con calderones abajo y arriba", explicó al medio francés Le Monde.